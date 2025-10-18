River venció 2-0 a Talleres de Córdoba y cortó una racha de cuatro derrotas al hilo

Los goles del Millonario los marcaron Gonzalo Montiel en el primer tiempo, a los 37 minutos, y Maximiliano Meza en el segundo, a los 67'. A la T le anularon el empate parcial sobre el cierre de la primera mitad por fuera de juego en el gol de Augusto Schott.

El primer tiempo fue parejo y con escasas situaciones claras. El Matador intentó presionar en campo rival, mientras que la Banda buscó hacerse fuerte con la tenencia. El encuentro tuvo una pausa temprana por problemas de comunicación entre el árbitro Ariel Penel y sus asistentes, y recién pasada la media hora llegaron las emociones.

Tras un remate de Milton Casco, el rebote lo aprovechó Montiel para poner el 1-0. Poco después, el local empató por intermedio de Augusto Schott, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego.

En el complemento, ambos equipos salieron con otra intensidad. Talleres tuvo una chance clara con un cabezazo de Luis Angulo que Franco Armani contuvo con firmeza. Sin embargo, River fue más efectivo: Gallardo movió el banco e hizo ingresar a Meza y Colidio, quienes serían protagonistas del segundo tanto.

ANULADO EL EMPATE DE TALLERES ANTE RIVER Tras revisión del VAR, Schott se encontraba adelantado y Penel corrigió el fallo

A los 22 minutos, una buena combinación entre ambos terminó con definición precisa del ex Monterrey para ampliar la ventaja y darle tranquilidad al conjunto visitante.

El gol de Maxi Meza para el 2-0 de River

RIVER AMPLIÓ LA VENTAJA EN CÓRDOBA Gran jugada de Colidio con caño incluido y asistencia a Meza para el 2-0 sobre Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

En el tramo final, el cuadro de Núñez controló el ritmo del partido y casi liquida el resultado con una jugada de Colidio que no pudo concretar. El elenco cordobés, desgastado, intentó con variantes ofensivas pero sin éxito.

River cerró una actuación convincente y volvió al triunfo tras una seguidilla negativa donde había perdido seis de sus últimos siete encuentros, recuperando confianza y trepando en la Tabla Anual para volver a posicionarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Se posiciona en la cuarta posición de la Zona B con 21 unidades, a 5 de Lanús, el líder del grupo.

Por el otro lado, Talleres quedó en la undécima posición a un punto de los que actualmente están clasificando al playoff y en la Tabla Anual no despega del fondo y sigue peleando por no descender.

