La selección que le cerró las puertas a dos jugadores de la Premier League: "Ahora quieren venir"

Tras clasificar a su selección al próximo Mundial, Otto Addo dejó claro que no convocará a jugadores que no participaron en las Eliminatorias.

La FIFA decidió expandir el Mundial 2026 a 48 selecciones, facilitando el camino a varios países africanos. Entre ellos, Ghana, que clasificó a cuatro de los últimos cinco mundiales y confirmó su presencia en la próxima Copa del Mundo, asegurando su sexta participación en la historia del torneo.

Este contexto abrió la puerta a rumores sobre la posible incorporación de futbolistas de élite en la Premier League, como Eddie Nketiah y Callum Hudson-Odoi, quienes podrían reforzar al equipo. Sin embargo, el técnico Otto Addo fue categórico.

Ghana descarta convocar a jugadores que no participaron en las Eliminatorias En conferencia de prensa, Addo recordó los contactos previos con futbolistas que declinaron sumarse al seleccionado: “Desde que asumí a la selección nacional en 2021, contactamos a algunos jugadores, pero se negaron a venir. Ahora que estamos en el Mundial, quieren venir“.

jugadores premier league Otto Addo, DT de la Selección de Ghana, fue contundente sobre el deseo de Nketiah y Husdon-Odio de jugar la Copa del Mundo con el país africano. X El entrenador, que jugó el Mundial 2006 y clasificó a Ghana al Mundial 2022, subrayó la importancia de mantener la cohesión del grupo: “Así no funciona. Nosotros como ghaneses debemos mantener nuestro orgullo. Tenemos una gran unidad y no quiero destruirla trayendo jugadores sin compromiso“.

Unidad por encima del talento individual El mensaje de Addo refleja la política del seleccionado de priorizar la unidad, la lealtad y la participación en las Eliminatorias frente al atractivo de sumar estrellas de la Premier League. Ghana confirma así que su enfoque para el Mundial 2026 será mantener un equipo cohesionado, construido desde el inicio del proceso clasificatorio.