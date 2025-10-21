Lautaro Martínez marcó un golazo en la goleada 4-0 del Inter sobre Union Saint-Gilloise

El equipo de Cristian Chivu liquidó el encuentro con goles de Dumfries, el Toro, Hakan Çalhanoglu y Francesco Pio Esposito. El dominio fue total desde el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto italiano impuso su jerarquía y no permitió reacción alguna del local.

Sin embargo, el primer cuarto de hora del elenco belga fue espectacular. Superó al Nerazzurro en todo: en actitud, en fútbol y en ocasiones. Pero no definió y esa fue su perdición. Sommer lo impidió con sus intervenciones y el local tiró la victoria en cuanto pasó su gran arreón. En ese tiempo pudieron marcar David y Burgess. El primero, a los tres minutos, ganó una carrera a De Vrij con un balón a la espalda de la defensa del Inter . Se deshizo de Bartoni y Sommer sacó una mano providencial para evitar la apertura del marcador.

Y Burgess, justo en el córner tras esa jugada, se encontró con la aparición providencial de Lautaro , que sacó bajo palos un remate que era gol sí o sí. El rechace lo recogió Rasmussen y con un lanzamiento a bote pronto obligó a Sommer a completar una estirada salvadora. El trío de ocasiones pasó de largo y el Inter tomó los mandos. Çalhanoglu sacó la escuadra y el cartabón y enseguida fue evidente que todo había terminado. La caída del equipo belga era cuestión de tiempo y el Toro protagonizó los primeros acercamientos.

Al cuarto de hora, el atacante argentino asistió a Esposito, que por milímetros no acertó a rematar bien un pase destinado a convertirse en el 0-1. Después, el mismo Lautaro se encontró con una gran parada de Scherpen tras deshacerse de Burgess con un gran movimiento sin balón.

Fue Dumfries quien consiguió desnivelar la balanza. Al borde del descanso, en un córner, la pelota quedó suelta botando y el lateral neerlandés por fin dio en la diana. No fue la única antes del descanso, porque Lautaro Martínez mandó al ángulo el segundo de su equipo.

Eso sí, el argentino antes erró un mano a mano infallable, con muchísimo tiempo para pensar como batir a Scherpen. Tuvo tanto tiempo que el reloj se paró y ni siquiera remató. Pero no importaba, porque el Toro estaba inspirado. Tanto que nada más reanudarse el partido tras el descanso provocó un penal por mano de Mac Allister que transformó Çalhanoglu.

El 0-3, sin ningún tipo de oportunidad para el Union Royal Saint-Gilloise, acabó con todo. El equipo belga bajó totalmente los brazos y el cuarto de Esposito, a un cuarto de hora para el final, redondeó la goleada del Inter, que bajo el influjo de Lautaro y con las dos paradas de Sommer, sumó tres puntos para mantenerse con pleno de victorias con paso firme hacia la siguiente fase.

Fuente: EFE y NA