La impactante tecnología que se estrenará en el partido de Champions League entre Real Madrid y Juventus

El encuentro, válido por la tercera fecha de la Champions League, marcará el debut de Apple Vision: de qué se trata.

El duelo de Champions League entre Real Madrid y Juventus, no solo promete emociones deportivas sino también innovación tecnológica. Por primera vez, los suscriptores del Pase de Temporada Virtual podrán acceder a la experiencia completa de Apple Vision, una plataforma que ofrece múltiples ángulos del partido mediante cien cámaras instaladas en las afueras del Santiago Bernabéu.

Aunque esta tecnología no afecta el desarrollo del partido, sí revoluciona la manera en que los fanáticos pueden seguir el encuentro, acercándolos a cada detalle como si estuvieran dentro del estadio.

Un proyecto conjunto entre el Real Madrid y Apple La iniciativa surgió de un acuerdo entre Real Madrid y Apple, con el objetivo de crear un estadio “Infinito”, según palabras de Florentino Pérez. La experiencia será gradual y avalada por el club, consolidando al Bernabéu como un referente en innovación deportiva.

¯Apple Vision Pro. instala más de 100 cámaras en el Real Madrid-Juventus para empezar a probar el 'Bernabéu infinito'



Es una iniciativa del Real Madrid para usar la realidad virtual y mixta y permitir a los aficionados vivir la experiencia del Santiago Bernabéu desde casa. pic.twitter.com/piXmYj7hkj — (@RMCFTeamUp) October 20, 2025 La implementación de Apple Vision no es económica: requiere un dispositivo por 4.000 euros y, para completar la experiencia, los AirPods con tecnología aeroespacial tienen un valor adicional de 279 euros, además de la suscripción de temporada.

El camino hasta el estreno El proyecto comenzó a gestarse hace dos años, cuando Tim Cook, CEO de Apple, visitó el Santiago Bernabéu para supervisar la instalación. Hoy, ese trabajo da sus frutos: Real Madrid será el primer club en ofrecer esta experiencia virtual de alto nivel, llevando la Champions League a un nuevo estándar de innovación y conectividad.