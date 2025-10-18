El plantel del Real Madrid recibió autos de lujo de regalo y Mastantuono sorprendió al elegir el más "económico"

El Real Madrid les regaló vehículos premium a los 25 jugadores de su plantilla y Franco Mastantuono se robó las miradas por su particular elección.

Los jugadores del Real Madrid recibieron autos de la marca BMW a modo de obsequio.

Franco Mastantuono vive un presente de lujo en estos primeros meses en el Real Madrid. Y no solo desde el aspecto futbolístico, sino que también afuera de la cancha: como ocurre cada año, la Casa Blanca le obsequió al plantel autos de lujo para uso personal en el marco del acuerdo comercial con BMW, la reconocida marca alemana.

La entrega se realizó en Valdebebas, la Ciudad Deportiva del gigante español, y los 25 jugadores de la plantilla se reunieron para recibir su vehículo. Entre ellos estuvo el delantero de la Selección argentina, quien se robó todas las miradas por el particular modelo que eligió.

La elección de Franco Mastantuono en los autos de lujo que regaló el Real Madrid Y es que la joya de 18 años optó por el !4 M60, el más económico entre los elegibles que está valuado en 80.550 euros. Para tener una comparación, el segundo más requerido en el plantel fue el XM, cuyo precio asciende a 196.000 euros. Lejos de guiarse por eso, Mastantuono se decantó por un auto deportivo con 601 caballos de fuerza.

Por otra parte, el entrenador Xabi Alonso se quedó con el sedán ¡7 xDrive60, valuado en 139.800 euros. Además, esa también fue la elección de referentes del plantel como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dani Carvajal y Eder Militao.