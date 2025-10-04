Lautaro Martínez anotó en el 4-1 ante Cremonese y se convirtió en el 5° máximo goleador en la historia del Inter

Lautaro Martínez marcó el primer gol en la goleada del Inter por la Serie A y alcanzó una marca histórica en el gigante italiano.

Lautaro Martínez alargó este sábado su gran momento y firmó un tanto en la goleada 4-1 del Inter de Milán ante el Cremonese. Así, el delantero argentino se convirtió en el quinto máximo goleador de la historia del club nerazzurro.

Ya cuatro goles en los últimos tres partidos para el Toro, con un total de 158 en toda su carrera en el gigante italiano, una marca que iguala la de Luigi Cevenini. En el horizonte, como próxima víctima en la clasificación, está la marca de 161 goles del mítico Sandro Mazzola.

Martínez marcó el primer gol en la victoria ante el Cremonese, equipo que llegó a San Siro con el sorprendente cartel de invicto, ganador en la primera jornada en el mismo escenario ante un Milan que ahora es líder con 12 puntos, los mismos en que Roma, Nápoles (todavía tienen que jugar) e Inter.

El gol de Lautaro Martínez para meterse entre los máximos goleadores de la historia del Inter Seis minutos tardó en hacer daño por cuarta vez en los últimos siete días, semana perfecta para él. Gol ante el Cagliari, doblete ante el Slavia Praga en Liga de Campeones y otra diana ante el Cremonese, colocado perfectamente en la contra que montó en un momento el Inter con Barella robando y lanzando a Bonny al espacio y Lautaro rematando desde el punto de penal.

