El peso pesado de Boca que fue borrado de la lista para el choque ante Newell's en la Bombonera

En la nómina entregada por Claudio Úbeda para el partido de este domingo se destaca la ausencia de un futbolista de renombre dentro del plantel de Boca.

Boca recibirá este domingo por la tarde (19:00 horas) a Newell's en una fecha clave pensando en la tabla anual, dado a que Rosario Central (1°) y River (2°) dividirán puntos que el Xeneize podría aprovechar para volver a meterse en puestos de Copa Libertadores. En ese sentido, Claudio Úbeda entregó la lista de convocados para jugar ante la Lepra y hay varias sorpresas.

Lo que más se destaca en la nómina del Sifón, que volverá a estar al frente del equipo ante la ausencia de un Miguel Ángel Russo que todavía se recupera de sus problemas salud, es la ausencia de un futbolista que, durante la semana, ya se venía hablando de que no iba a estar entre los citados y tiene las horas contadas en el club.

Fabra, el nuevo borrado en Boca que no volvería a concentrar Se trata de Frank Fabra, el defensor colombiano cuyo vínculo finaliza en diciembre y es un hecho que no seguirá ligado a Boca pasada esa fecha. Si bien apenas jugó un partido desde la vuelta de Russo (fue titular en la eliminación ante Atlético Tucumán por Copa Argentina), lo cierto es que siempre estuvo un lugar asegurado en la lista de convocados y eso se cortó para este choque ante Newell's.

frank fabra.jpg Frank Fabra se irá libre a fin de año y ya no volvería a vestir la azul y oro. Noticias Argentinas

Esta fuerte decisión de borrar al jugador de 34 años también va de la mano con el cambio de posición de Malcom Braida, que, por decisión de Úbeda, pasará a pelear el puesto con Lautaro Blanco en el lateral izquierdo. Claro, esta situación margina por completo a Fabra, que es muy probable que deje de ser citado hasta la finalización de su contrato.