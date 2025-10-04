Gran Premio de Singapur: Franco Colapinto largará en el puesto 16 por sanciones a Albon y Sainz

Una inspección de la FIA a los coches de Williams derivó en una buena noticia para el piloto de Alpine Franco Colapinto, que largará en el puesto 16 en el Gran Premio de Singapur. Es que una revisión de los alerones de los dos pilotos de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz, determinó que esa escudería incumplió con una medida reglamentaria y terminó con la descalificación de ambos corredores.

El comunicado de Williams luego de las penalizaciones señala que "durante la inspección técnica de la FIA después de la clasificación, los alerones traseros de ambos autos no pasaron la revisión del espacio del DRS. Como resultado, Alex y Carlos han sido descalificados de la clasificación para el Gran Premio de Singapur de mañana. Esto es profundamente decepcionante para el equipo y estamos investigando urgentemente cómo ocurrió esto. En ningún momento buscamos una ventaja en el rendimiento, y los alerones traseros habían pasado nuestras propias revisiones más temprano en el día, pero solo hay una medición que importa y aceptamos plenamente la decisión de la FIA".

En consecuencia, Franco Colapinto largará en el 16° luego de que la FIA decidiera la descalificación de los dos pilotos de Williams, quien deberán partir desde el fondo de la parilla. Durante la actividad en pista, el argentino había terminado 18° y Gasly en el puesto 20.