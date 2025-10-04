La bronca de Franco Colapinto tras clasificar en el puesto 18° en el GP de Singapur: "Teníamos..."
Franco Colapinto, piloto de Alpine, no pudo ocultar su bronca tras la qualy en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay, donde largará P18.
A pesar de que la mejoría fue notoria con respecto a las primeras dos prácticas del viernes, Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q2 del Gran Premio de Singapur. El piloto de Alpine había marcado una gran vuelta de 1:31.002, pero en su último intento de superarla fue bloqueado por varios pilotos que también estaban marcando su vuelta rápido.
Finalmente, el argentino se quedó a 200 milésimas de Alex Albon, el último que se metió en la Q2, y largará desde la posición 18° en la carrera de este domingo a las 9 (hora de Argentina) en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay.
Después de quedar eliminado, Franco Colapinto expresó su molestia con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y señaló que le bloquearon la vuelta rápida en varias ocasiones, lo que le impidió mejorar su tiempo previo. A pesar de eso, logró superar a Gasly, quien sufrió un inconveniente mecánico al final de la sesión, tuvo que detener su auto al margen del circuito y saldrá en la última posición.
La bronca de Franco Colapinto tras la clasificación en el GP de Singapur
De esta manera, el pilarense le volvió a ganar en una clasificación a su compañero de equipo (ganó cuatro de las últimas cinco) y es por ello que nota una mejoría en su monoplaza y así lo expresó en la zona mixta luego de la qualy del GP de Singapur: “Estoy conforme con las mejores que hice”, comenzó. Sin embargo, no pudo ocultar su bronca por el resultado obtenido: “Tuve muchísimo tráfico. Lawson, Sainz, otro más que estaba en medio de la línea tapando a todos… Cuando estás a dos segundos de un auto perdés mucho carga aerodinámica y agarre, me molestaron mucho”.
“Caliente, porque teníamos un buen auto para pasar, no es que era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Ahora habrá que intentar hacer lo mejor posible en la carrera del domingo y trataremos de ir para adelante en busca de sumar puntos”, completó el piloto de Alpine.