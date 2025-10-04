La bronca de Franco Colapinto tras clasificar en el puesto 18° en el GP de Singapur: "Teníamos..."

Franco Colapinto, piloto de Alpine, no pudo ocultar su bronca tras la qualy en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay, donde largará P18.

A pesar de que la mejoría fue notoria con respecto a las primeras dos prácticas del viernes, Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q2 del Gran Premio de Singapur. El piloto de Alpine había marcado una gran vuelta de 1:31.002, pero en su último intento de superarla fue bloqueado por varios pilotos que también estaban marcando su vuelta rápido.

Finalmente, el argentino se quedó a 200 milésimas de Alex Albon, el último que se metió en la Q2, y largará desde la posición 18° en la carrera de este domingo a las 9 (hora de Argentina) en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay.

Después de quedar eliminado, Franco Colapinto expresó su molestia con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y señaló que le bloquearon la vuelta rápida en varias ocasiones, lo que le impidió mejorar su tiempo previo. A pesar de eso, logró superar a Gasly, quien sufrió un inconveniente mecánico al final de la sesión, tuvo que detener su auto al margen del circuito y saldrá en la última posición.

La bronca de Franco Colapinto tras la clasificación en el GP de Singapur De esta manera, el pilarense le volvió a ganar en una clasificación a su compañero de equipo (ganó cuatro de las últimas cinco) y es por ello que nota una mejoría en su monoplaza y así lo expresó en la zona mixta luego de la qualy del GP de Singapur: “Estoy conforme con las mejores que hice”, comenzó. Sin embargo, no pudo ocultar su bronca por el resultado obtenido: “Tuve muchísimo tráfico. Lawson, Sainz, otro más que estaba en medio de la línea tapando a todos… Cuando estás a dos segundos de un auto perdés mucho carga aerodinámica y agarre, me molestaron mucho”.

