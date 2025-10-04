Para el cuadrito: las 3 mejores clasificaciones de Franco Colapinto en sus 20 carreras en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, la 18ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 que tiene como líder al australiano Oscar Piastri. En la previa, vale recordar cuáles fueron las tres mejores clasificaciones que firmó el joven de Pilar desde su llegada a la categoría reina, primero con Williams en 2024 y luego como piloto de Alpine en 2025.

A lo largo de sus participaciones, Colapinto demostró que puede exprimir al máximo coches con limitaciones notorias, convirtiéndose en protagonista de sábados inesperados que generaron ilusión entre los fanáticos argentinos.

Su mejor sábado en la Fórmula 1 llegó en Bakú, durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2024. Con un Williams que no era competitivo en ritmo de carrera, Colapinto logró colarse en el noveno lugar de la clasificación , superando incluso a su compañero Alexander Albon, que finalizó décimo.

Ese día, el argentino marcó un hito personal: fue la primera vez que logró entrar al top 10 en una sesión de clasificación , lo que luego le permitió cerrar también su mejor resultado en carrera (P8). Sin dudas, un punto alto que marcó su proyección dentro de la grilla.

En el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, Franco Colapinto consiguió su mejor resultado en Fórmula 1 con Williams.

Singapur 2024: adaptación perfecta al callejero

Otra actuación destacada llegó en el Gran Premio de Singapur 2024, en el exigente circuito de Marina Bay. Allí, Franco Colapinto se adaptó con solidez al trazado urbano y firmó un 12º puesto en la clasificación, apenas detrás de Albon.

Si bien no alcanzó la Q3, su rendimiento fue consistente y se tradujo en una gran carrera: terminó 11º, quedando a las puertas de sumar puntos y mostrando un adelantamiento memorable en la largada. Esa actuación consolidó su reputación como piloto aguerrido en circuitos urbanos.

La largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur 2024 La largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur 2024

Canadá 2025: lo mejor con Alpine

Ya como piloto titular de Alpine en 2025, Colapinto tuvo su mejor sábado en el Gran Premio de Canadá, donde logró clasificar 12º (terminó largando décimo). Más allá de que el coche de la escudería francesa se mostró -hasta el momento, y con poca proyección de que algo cambie- como el menos competitivo de la parrilla durante la temporada, el argentino sacó ventaja de un buen ritmo en la Q2 para dejar atrás a su compañero Pierre Gasly, que largó último.

Franco Colapinto en Canada.jpg Franco Colapinto durante el GP de Canadá. EFE

En carrera se mantuvo firme y cruzó la meta en el 13º puesto, confirmando que, aun en contextos adversos, puede marcar diferencias en sábados complicados.

Expectativas en Singapur

De cara al Gran Premio de Singapur 2025, Colapinto intentará repetir la solidez que mostró tanto el año pasado en Marina Bay como en Canadá con Alpine. Aunque todavía no ha sumado puntos esta temporada, está claro que sabe aprovechar al máximo cualquier ventana que se le abra en la pista.