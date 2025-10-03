¿El destino estaba escrito? El insólito blooper de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur 2024

Durante la segunda práctica libre, cometió un insólito error al detenerse en el box equivocado: frenó frente a los mecánicos de Alpine, que hoy son parte de su presente.

La anécdota cobró un significado especial meses después, cuando se confirmó su pase al equipo francés. En ese momento, Colapinto publicó en redes sociales: “El destino estaba escrito”, haciendo referencia a lo ocurrido en Singapur.

Qué dijo Franco Colapinto sobre la exigencia de Singapur

El oriundo de Pilar reconoció que llega preparado para el desafío físico que representa esta carrera. “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año me dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”, señaló en declaraciones oficiales de Alpine.

Además, destacó la adrenalina que genera correr en el circuito urbano: “El circuito en sí es muy divertido para manejar. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas. Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado llegando a la curva 1, muy, muy tarde en la frenada”, recordó.