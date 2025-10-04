Alpine sigue sin encontrar el ritmo: Colapinto largará desde el puesto 18° en el Gran Premio de Singapur
Franco Colapinto, piloto de Alpine, no encontró su mejor ritmo y saldrá P18 en la carrera del domingo. Por su parte, Gasly quedó por detrás de él y largará 20°.
El piloto argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El número 43 de Alpine registró una vuelta rápida de 1:31.002, terminando incluso por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 205 milésimas de la clasificación a Q2.
Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y saldrá desde el puesto 18° en el GP de Singapur
El argentino venía de protagonizar un muy buen 16° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del circuito urbano y nocturno de Marina Bay.
La decimoctava posición en clasificación demuestra el flojo ritmo que sigue teniendo el A525 de Alpine. De todas maneras, el pilarense confía en que podrá revertir la situación y sumar sus primeros puntos en la carrera de este domingo.
George Russell se quedó con la pole en Singapur
Por otra parte, la pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien hizo una impresionante vuelta de 1:29.158. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri. Un poco más atrás en la cuarta posición, quedó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Lando Norris saldrá 5°.
La carrera del GP de Singapur será este domingo a las 9 de la mañana
Así largarán en el GP de Singapur
1- George Russell (Mercedes)
2- Max Verstappen (Red Bull)
3- Oscar Piastri (McLaren)
4- Kimi Antonelli (Mercedes)
5- Lando Norris (McLaren)
6- Lewis Hamilton (Ferrari)
7- Charles Leclerc (Ferrari)
8- Isack Hadjar (Racing Bulls)
9- Oliver Bearman (Haas)
10- Fernando Alonso (Ferrari)
11- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
12- Alexander Albon (Williams)
13- Carlos Sainz Jr. (Williams)
14- Liam Lawson (Racing Bulls)
15- Yuki Tsunoda (Red Bull)
16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
17- Lance Stroll (Aston Martin)
18- Franco Colapinto (Alpine)
19- Esteban Ocon (Haas)
20- Pierre Gasly (Alpine)
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Singapur
Franco Colapinto y Pierre Gasly eliminados en la Q1
Franco Colapinto se quedó a 200 milésimas de avanzar a la Q2 y el domingo largará desde la posición 18° en el Gran Premio de Singapur. Pero eso no fue lo único malo de Alpine, ya que Pierre Gasly quedó P20 y saldrá por detrás del argentino en Marina Bay.
Gran segunda vuelta rápida de Colapinto
El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:31.002 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 8°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.
Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a la pista de Marina Bay y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:32.096 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.