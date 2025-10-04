Presenta:

Franco Colapinto

Alpine sigue sin encontrar el ritmo: Colapinto largará desde el puesto 18° en el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto, piloto de Alpine, no encontró su mejor ritmo y saldrá P18 en la carrera del domingo. Por su parte, Gasly quedó por detrás de él y largará 20°.

Franco Colapinto largará desde la posición 18° en el Gran Premio de Singapur.

El piloto argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El número 43 de Alpine registró una vuelta rápida de 1:31.002, terminando incluso por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 205 milésimas de la clasificación a Q2.

Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y saldrá desde el puesto 18° en el GP de Singapur

El argentino venía de protagonizar un muy buen 16° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del circuito urbano y nocturno de Marina Bay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974465576182386988&partner=&hide_thread=false

La decimoctava posición en clasificación demuestra el flojo ritmo que sigue teniendo el A525 de Alpine. De todas maneras, el pilarense confía en que podrá revertir la situación y sumar sus primeros puntos en la carrera de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974463557774275069&partner=&hide_thread=false

George Russell se quedó con la pole en Singapur

Por otra parte, la pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien hizo una impresionante vuelta de 1:29.158. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri. Un poco más atrás en la cuarta posición, quedó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Lando Norris saldrá 5°.

La carrera del GP de Singapur será este domingo a las 9 de la mañana

Así largarán en el GP de Singapur

1- George Russell (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oliver Bearman (Haas)

10- Fernando Alonso (Ferrari)

11- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Liam Lawson (Racing Bulls)

15- Yuki Tsunoda (Red Bull)

16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Esteban Ocon (Haas)

20- Pierre Gasly (Alpine)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974478650020917649&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Singapur

El piloto británico de Mercedes sorprendió a todos y con un tiempo de 1:29.158 le ganó la pulseada a Max Verstappen, quien saldrá segundo, y a Oscar Piastri, lo hará desde la tercera posición. Por su parte, Kimi Antonelli de Mercedes saldrá 4° y Lando Norris 5°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974476836307685819&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto y Pierre Gasly eliminados en la Q1

Franco Colapinto se quedó a 200 milésimas de avanzar a la Q2 y el domingo largará desde la posición 18° en el Gran Premio de Singapur. Pero eso no fue lo único malo de Alpine, ya que Pierre Gasly quedó P20 y saldrá por detrás del argentino en Marina Bay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974467813772497069&partner=&hide_thread=false

Gran segunda vuelta rápida de Colapinto

El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:31.002 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 8°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1974462790338318836&partner=&hide_thread=false

Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a la pista de Marina Bay y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:32.096 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.

