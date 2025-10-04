La lapidaria frase de Max Verstappen por radio al ver a un Alpine muy lento en las prácticas de Singapur: "¿Va en una...?"

El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, se topó con el monoplaza de la escudería francesa y lanzó una tajante frase sobre el ritmo que mostraban.

La lapidaria frase de Max Verstappen por radio al ver a un Alpine muy lento en las prácticas de Singapur

Franco Colapinto y Alpine siguen sin tener ritmo en su A525. Tras un flojo rendimiento en el GP de Azerbaiyán, se esperaba que el monoplaza mejore notoriamente de cara al Gran Premio de Singapur. Sin embargo, eso no sucedió y en las primeras dos prácticas libres en el circuito callejero de Marina Bay, el argentino terminó en el puesto 19° en ambas oportunidades mientras que Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue P13 y P16.

Este flojo ritmo también fue evidenciado por Max Verstappen, tetracampeón del mundo de la Fórmula 1 y quien pelea por el título de esta temporada frente a los dos McLaren. El neerlandés protagonizó una de los postales más virales en lo que va del fin de semana al lanzar una lapidaria frase sobre el ritmo de el equipo francés durante una de las sesiones de prácticas.

La lapidaria frase de Max Verstappen al ver a un Alpine lento en las prácticas de Singapur El piloto de Red Bull venía marcando un gran tiempo y se topó con uno de los monoplazas del equipo francés, que venía con un ritmo lento y poco esperado. A pesar de que no se llegó a distinguir si era Colapinto o Gasly, lo que sí fue claro es la tajante reacción por radio de Súper Max, que no podría creer lo que estaba viendo con sus propios ojos.

“¿El coche de adelante va en una vuelta lenta o vuelta de salida?”, preguntó incrédulo el neerlandés. A su vez desde el muro de Red Bull le respondieron: “Espero que el coche de adelante vaya en una vuelta lenta”.

