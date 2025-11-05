¡Bombazo en River! Marcelo Gallardo dará una conferencia con Di Carlo antes del Superclásico: qué anunciará

Tal como se había especulado en el arranque de la semana, Marcelo Gallardo dará una inusual conferencia de prensa este miércoles desde las 18:00. En medio de la crisis de River , y a cuatro días del Superclásico con Boca en la Bombonera, el Muñeco atenderá a los medios en el Monumental junto a Stéfano Di Carlo , el nuevo presidente del Millonario.

El silencio del DT, que se volvió reiterativo en el último tiempo, tras la dura derrota 0-1 ante Gimnasia en Núñez sumado a los fuertes cuestionamientos por el bajo nivel del equipo (perdió ocho de los últimos 10 partidos entre todas las competencias) ponen en el ojo de la tormenta a Napoleón, cuyo contrato vence a fin de año y, a diferencia de antes, ya nadie se anima a asegurar que continuará en el cargo en 2026.