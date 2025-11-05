La exfigura del Tomba que busca ser el verdugo de la Lepra en la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors llegó a esta final de la Copa Argentina , en donde enfrentará a Independiente Rivadavia , con un plantel plagado de jugadores de buen pie, con talento y con un buen presente. De hecho, es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en la Argentina, en la actualidad.

Uno de esos futbolistas es Hernán López Muñoz Maradona , el sobrino nieto del Diego, con pasado en Godoy Cruz Antonio Tomba y con un gran presente en el Bicho de La Paternal. El enganche regresó hace poco a la Argentina para ponerse la camiseta de Argentinos Juniors y ya se ganó la titularidad.

Esta noche, buscará ser el verdugo del conjunto de Alfredo Berti en la definición del torneo, desde las 21.10, en Alta Córdoba , en el Juan Domingo Perón de Instituto.

López Muñoz , de 25 años, ya enfrentó a la Lepra en este Torneo Clausura. Fue el 30 de agosto en el Bautista Gargantini . El triunfo fue para la Lepra, pero Hernán hizo un golazo, que sirvió para el 1 a 0 parcial para el Bicho.

Con la camiseta de Argentinos, Hernán López Muñoz debutó el 13 de julio de este año, luego de volver del fútbol de los Estados Unidos. Fue en un 0 a 0 ante Boca Juniors. Desde ese día hasta hoy, disputó 15 partidos y anotó 4 goles: 12 encuentros fueron por el Clausura (3 goles) y 3 por Copa Argentina (1 gol).

Sus años en el Tomba

Hernán llegó a Godoy Cruz en 2023. Su primer partido fue el 18 de febrero de ese año, ante Estudiantes de La Plata. Fue derrota 1 a 0. Desde ese día, hasta que se fue a la MLS, disputó 51 encuentros con la camiseta del Expreso.

hernan Hernán López Muñoz, con la camiseta del Tomba. Prensa Godoy Cruz

De esos 51 encuentros, 10 fueron por la Copa de la Liga 2023, 3 por Copa Argentina, 2 por Copa Libertadores, 15 por la Copa de la Liga 2024 y 21 por la Liga Profesional.

Marcó con la camiseta del Tomba 7 tantos y dio 6 asistencias. Más allá de los números, tambén se destacó y se ganó el cariño de la gente por su estilo de juego, atrevido y desfachatado.

Hoy, estará en la vereda de enfrente de la Lepra, que obviamente intentará que tenga una mala noche.