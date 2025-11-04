Qué hay detrás de la polémica en Godoy Cruz por la estatua del Loco Julio

La ausencia del monumento al ídolo de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte generó malestar en los hinchas. ¿Qué pasó?

La estatua del Loco Julio, gloria de Godoy Cruz, estaba en la platea sur del Feliciano Gambarte.

Mayúscula fue la sorpresa en el mundo Godoy Cruz cuando el sábado pasado, a muy pocas horas del trascendental partido con San Martín de San Juan, empezó a circular el rumor de la ausencia de la estatua que los socios habían colocado en el Feliciano Gambarte en reconocimiento a Julio Roque Pérez, uno de los ídolos de la institución.

Ese fuerte rumor se transformó en realidad el mismo domingo, cuando los simpatizantes del Tomba empezaron a ingresar a la platea sur, en donde se encontraba el monumento, y fueron dando cuenta de la falta de la estatua a uno de los estandartes del club.

Estatua Loco Julio En este lugar estaba la estatua del Loco Julio, que fue retirada pero quedó la placa. @leanievas En ese momento se disparó un sinfín de interrogantes y versiones en relación a la decisión tomada, además de un malestar generalizado, pero en las últimas horas todas las interpretaciones quedaron de lado.

Qué hay detrás de la polémica por la estatua del Loco Julio Durante este lunes, por La Bodega circularon dos versiones en relación a la falta de la estatua del Loco Julio. Una se vinculaba a cuestiones de creencias o esoterismo y la otra indicaba que existía un pedido de AFA ante una regla que determina que no puede aparecer ningún tipo de expresión de ese tipo en la denominada línea de cámaras, durante las transmisiones televisivas.