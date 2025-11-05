La Lepra busca escribir en Córdoba la página más importante de su historia

Independiente Rivadavia juega esta noche desde las 21.10 el partido más importante de su historia, el que puede darle su primera estrella a nivel nacional. La Lepra enfrenta en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto , la final de la Copa Argentina , ante Argentinos Juniors .

Con tan sólo un año en Primera División, el Azul del Parque se metió en la conversación y, a pesar de que se trata de un torneo que enfrenta a equipos de todas las categorías, llegó al partido definitorio con la autoridad de un equipo grande, de Primera.

En el camino quedaron Estudiantes de Buenos Aires , Platense , Central Córdoba de Rosario , Tigre y , nada más ni nada menos que River Plate . Y acá está el equipo de Alfredo Berti, a 90 minutos del título, en un encuentro que tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal y que se jugará con VAR.

En un semestre complicado en el Torneo Clausura, en que ha cosechado muy pocos puntos, todos los cañones apuntaron a la Copa Argentina, la que además podría darle la clasificación a la Copa Libertadores de América.

Para enfrentar esta noche a Argentinos Juniors , Independiente tendrá una baja sensible, la de Iván Villalba . De igual manera, el paraguayo no jugó contra el equipo de Gallardo por la lesión que lo tiene a mal traer hace unas semanas y tampoco estará para este juego.

Es por eso que en su lugar seguirá jugando Alejo Osella, de buenas actuaciones en los encuentros en los que le tocó entrar.

De esta manera, respecto a la semifinal con River, serán los mismos once los que saltarán al campo de juego este miércoles.

Los once caudillos que van por la gloria son: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.

Argentinos Juniors, mientras tanto, no ha dado indicios de su formación titular, pero Nicolás Diez ya tiene la base que tendrá figuras como Sergio Romero, Alan Lescano, Federico Fattori, Hernán López Muñoz y Tomás Molina.

¡Viajaron todos! El plantel completo de la Lepra estará en Córdoba