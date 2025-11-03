Caos total en la venta de entradas de la Lepra rumbo a la final de la Copa Argentina

La venta de entradas para la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se volvió un caos este lunes en el estadio Bautista Gargantini. Desde temprano, miles de hinchas se agolparon sobre avenida Las Tipas, donde las filas se extendieron por cuadras y el malestar creció por la falta de organización.

Desde el sábado, decenas de simpatizantes comenzaron a acampar frente a la boletería, armando carpas y reposeras para asegurarse su lugar. Muchos de ellos esperaban que se respetara la prioridad prometida para los socios con la cuota al día, algo que, según contaron, no se cumplió en la práctica.

El conflicto estalló cuando los socios, que habían formado una fila aparte con una lista de anotados, comenzaron a cruzarse con los hinchas que habían hecho fila pero no figuraban en esa nómina. “Había una fila para socios hacia el Mendoza Tenis Club y otra para el resto que iba en dirección a los Caballitos de Marly. Pero después empezaron a mezclar todo”, contó uno de los presentes.

Largas filas, listas improvisadas y enojo marcaron la venta de entradas para la final de la Lepra en Córdoba.

La falta de control fue evidente. En el lugar, durante buena parte de la mañana, hubo escaza presencia de la Policía y de seguridad privada. Fue recién cerca de las 11.30 que llegó personal policial para intentar contener los desbordes.

A la confusión se sumó la descoordinación horaria: se había anunciado que los socios podrían comprar de 10.00 a 14.00 y los no socios de 14.00 en adelante, pero las boleterías abrieron a las 9.10 sin distinción alguna. Esto generó discusiones y empujones entre quienes habían pasado días enteros haciendo fila.

Sin límites ni control de socios

Prometieron prioridad para socios, pero las entradas se vendieron sin control ni pedido de DNI. Hubo enojo y gritos.

Otro foco de quejas fue la falta de control en la cantidad de entradas vendidas. Si bien se había establecido que los socios podrían comprar hasta cuatro y los no socios hasta dos, varios hinchas aseguraron que se entregaban sin límite alguno. “Saqué seis entradas. No pedían DNI ni nada”, relató Bruno, socio del club.

La desorganización fue un tema común en todos los testimonios. “El club dijo que los socios tenían prioridad, pero empezaron vendiendo a los no socios. Por eso se armó todo este quilombo. Es una locura”, contó uno de los primeros hinchas que logró sacar su entrada tras esperar desde el sábado.

Otros hinchas remarcaron que el problema excede al club y apunta a la organización general de la Copa. “Esto ya viene mal desde la Copa Argentina. Todo se maneja sobre la marcha, sin plataformas digitales, todo físico. Así no hay forma de que salga bien”, dijo otro simpatizante que llevaba dos días acampando.

La tensión se mantuvo durante toda la mañana, más allá de que se habilitaron dos boleterías: una para los socios anotados en la lista y otra para los que no alcanzaron a hacerlo. Aun así, los reclamos continuaron por las diferencias en la atención y la falta de verificación de identidad. Luego de todo esto, la situación comenzó a normalizarse cerca del mediodía y los hinchas pudieron acceder a su entrada de manera más ordenada.

La esperanza puesta en Córdoba

Los hinchas leprosos que pudieron obtener su entrada preparan felices su viaje a Córdoba.

Mientras tanto, muchos hinchas ya planifican el viaje a Córdoba para acompañar al equipo en la final ante Argentinos Juniors, que se jugará en el estadio de Instituto. “Vamos en caravana, con mi viejo, mi hijo y los pibes. Hacemos noche allá. No importa el lío, esto lo vivimos con el corazón”, cerró uno de ellos, entre el cansancio y la emoción.

Más allá del desorden, el fervor leproso sigue intacto: la Lepra volverá a disputar una final histórica, y aunque la previa y la venta de entradas han significado un verdadero caos, la ilusión ya está en marcha.

Así se vivió la venta de entradas en el Gargantini

