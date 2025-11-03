Largas filas: los hinchas de Independiente Rivadavia se agolpan para sacar su entrada

Los hinchas de Independiente Rivadavia están locos por su entrada que les permita viajar a la final de Copa Argentina , que se disputará el miércoles a las 21:10, en el estadio de Instituto de Córdoba, ante Argentinos Juniors. La organización del torneo ha entregado muy pocas entradas, de momento 7 mil, y por eso los hinchas se agolpan y hacen largas filas para poder adquirir su ticket.

Hay hinchas que el viernes por la noche tomaron la decisión de ir a acampar para asegurarse su lugar en la fila que arrancaba este lunes. Si, 40 horas antes de que arrancara la venta de entradas. Esto llevó a que muchas personas hicieran lo mismo, y la dirigencia del Azul el domingo por la tarde decidió que los socios tengan prioridad para comprar su entrada primero.

Además, algunas personas se anotaron en una lista de prioridad el domingo por la tarde. Tras esto, este lunes hubo tensión por momentos, ya que había una fila de socios que buscaban llegar a comprar su ticket, que se mezclaba con la de otra de no socios que no querían dejar su lugar en la fila. También había otra para los que se habían anotado en la lista del domingo.

"Nosotros estamos acá desde antes que la dirigencia tomara la decisión de dar prioridades. Por eso no nos queremos ir ni dejarle el lugar", manifestaron algunos presentes, que luego fueron cediendo.

Mucho enojo por parte de los socios de Independiente Rivadavia que se anotaron el día domingo en una lista. Debido a que la venta de entradas se está intercalando. Los hinchas aseguran que en taquilla no se les pide DNI y que no hay límite de extracción de entradas. @mdz_radio pic.twitter.com/9AEkmQY26p

Pasadas las 9:30 de este lunes, socios que se anotaron en la lista de prioridad del domingo recibieron sus entradas que le permiten estar en Córdoba el día miércoles.

image

"Desde la organización de la Copa Argentina han sido muy desprolijos. El club tampoco pudo hacer mucho sobre la marcha. Yo estoy desde hace 2 días acampando con reposeras. Ahora hay dos boleterías, una para los socios que nos anotaron el domingo por la tarde, que duró poco, y otra para los socios que no se pudieron anotar ayer. Luego arranca para los no socios", aclara un hincha de Independiente Rivadavia.

Horarios de la venta de entradas

Los socios podrán comprar sus entradas este lunes de 10 a 14 horas. Tendrán prioridad sobre el no socio y podrán adquirir hasta 4 tickets por persona (solo para socios) y tienen que llevar el DNI físico de la persona a la que le quieran comprar su entrada.

image

Los no socios podrán intentar comprar su entrada desde las 14 hasta las 17 de este lunes. Cada no socio podrá adquirir hasta 2 entradas presentando el DNI físico correspondiente. La misma continuará el martes de 10 a 17.