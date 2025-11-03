Largas filas: los hinchas de la Independiente Rivadavia esperan por su entrada

Los hinchas de Independiente Rivadavia se acercaron al Bautista Gargantini para sacar su entrada, pero la poca claridad llevó a que los simpatizantes se agolpen con la necesidad de estar en la final.

Ningún hincha de Independiente Rivadavia se quiere perder la final del miércoles a las 21:10 frente a Argentinos Juniors, partido que se va a jugar en la cancha de Instituto de Córdoba. Como el estadio no es tan amplio, solamente tiene capacidad para 22 mil personas, los simpatizantes del Azul buscan sacar su ticket y esto ha producido caos y largas filas en el Bautista Gargantini.

Este lunes a las 10 arrancaba la venta de entradas para socios y para los abonados que fueron al Bautista Gargantini el domingo por la tarde y se anotaron en una lista de prioridad. Algunos hinchas fueron a acampar el viernes por la noche, faltando 40 horas para que abriera la boletería, para asegurarse su lugar en la fila. El problema es que luego vino el anuncio de que los socios iban a tener prioridad y por eso este lunes hubo tensión en algún momento.

Los hinchas, que no son socios, reclamaban que ellos estaban desde mucho antes que los que se acercaron en estas últimas horas, pero que si son socios. Entonces se vivieron algunos momentos de tensión, aunque luego se solucionó.