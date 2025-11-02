Independiente Rivadavia va por la gloria en la Copa Argentina: cuándo comienza la venta de entradas y cuánto cuestan

Independiente Rivadavia se prepara para disputar una final histórica ante Argentinos Juniors , para definir al campeón de la Copa Argentina 2025. El encuentro decisivo se jugará el miércoles desde las 21.10 horas en el estadio Monumental Presidente Perón, perteneciente a Instituto de Córdoba.

La expectativa en Mendoza es enorme y desde la organización del torneo confirmaron el cronograma oficial de venta de entradas , que se realizará de manera presencial y sin expendio en Córdoba.

Los simpatizantes leprosos podrán adquirir sus boletos en el estadio Bautista Gargantini (ubicado en Av. Las Tipas S/N, Parque General San Martín). El expendio se realizará en los siguientes días y horarios:

Vale aclarar que no se venderán entradas en Córdoba, por lo que todos los hinchas deberán asegurarlas previamente en Mendoza. La venta de entradas para los socios del Bicho de La Paternal fueron este sábado 1 de noviembre.

La organización de la Copa Argentina informó los valores oficiales:

Populares: $60.000

Plateas: $90.000

Además, las entradas para personas con discapacidad se entregarán directamente en el estadio Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba), presentando DNI y certificado correspondiente.

La Lepra busca hacer historia

Independiente Rivadavia llega con la ilusión intacta para conquistar su primer título nacional. La cita es en Córdoba, y la pasión leprosa promete copar las tribunas en una noche que puede quedar marcada para siempre en la historia del club.