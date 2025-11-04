Sorpresa en el aeropuerto: el detalle con el que esperan a jugadores e hinchas de la Lepra antes de la final

Independiente Rivadavia viaja a Córdoba a buscar el hito más grande de su historia y desde el aeropuerto provincial decidieron apoyarlo con un colorido gesto.

El Aeropuerto de Mendoza amaneció este martes ploteado con los colores y las caras de los jugadores de Independiente Rivadavia a un día de jugar la final de la Copa Argentina.

En la previa de la final de la Copa Argentina, que disputarán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors este miércoles 5 de noviembre a las 21.00 en la cancha de Instituto en Córdoba, el aeropuerto de Mendoza se sumó a la fiebre leprosa para apoyar a los jugadores y a los hinchas que viajarán a Córdoba.

Este martes, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo presentó varios ploteos con los colores de la Lepra, junto con las caras de varios jugadores y también referencias a los hinchas azules en alusión a la histórica final que vivirá el fútbol mendocino.

Los afiches en cuestión recitan "Somos una provincia con ustedes", "No están solos", "Vamos por la gloria", "No importa de dónde vengas. Acá la pasión es azul", entre otros mensajes apoyando al plantel y al pueblo azul previo al partido decisivo vs. Argentinos Juniors.

El camino a la gloria La delegación de Independiente Rivadavia partirá este martes a las 14.00 rumbo a Córdoba vía aérea para enfrentar al Bicho de la Paternal en la final de la Copa Argentina. Junto con el plantel, el club del parque dispuso la posibilidad de que los hinchas puedan viajar en avión para acompañar al equipo en todo momento. A esta iniciativa se le llamó "Viajá con la Lepra" y tiene un valor de $800.000 de un pago y $1.000.000 en 3 cuotas.

viajá con la lepra El paquete incluye traslado ida y vuelta junto con la entrada para el partido. Los hinchas viajarían tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta junto a toda la delegación azul.