Sorpresa en el aeropuerto: el detalle con el que esperan a jugadores e hinchas de la Lepra antes de la final
Independiente Rivadavia viaja a Córdoba a buscar el hito más grande de su historia y desde el aeropuerto provincial decidieron apoyarlo con un colorido gesto.
En la previa de la final de la Copa Argentina, que disputarán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors este miércoles 5 de noviembre a las 21.00 en la cancha de Instituto en Córdoba, el aeropuerto de Mendoza se sumó a la fiebre leprosa para apoyar a los jugadores y a los hinchas que viajarán a Córdoba.
Este martes, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo presentó varios ploteos con los colores de la Lepra, junto con las caras de varios jugadores y también referencias a los hinchas azules en alusión a la histórica final que vivirá el fútbol mendocino.
Los afiches en cuestión recitan "Somos una provincia con ustedes", "No están solos", "Vamos por la gloria", "No importa de dónde vengas. Acá la pasión es azul", entre otros mensajes apoyando al plantel y al pueblo azul previo al partido decisivo vs. Argentinos Juniors.
El camino a la gloria
La delegación de Independiente Rivadavia partirá este martes a las 14.00 rumbo a Córdoba vía aérea para enfrentar al Bicho de la Paternal en la final de la Copa Argentina. Junto con el plantel, el club del parque dispuso la posibilidad de que los hinchas puedan viajar en avión para acompañar al equipo en todo momento. A esta iniciativa se le llamó "Viajá con la Lepra" y tiene un valor de $800.000 de un pago y $1.000.000 en 3 cuotas.
El paquete incluye traslado ida y vuelta junto con la entrada para el partido. Los hinchas viajarían tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta junto a toda la delegación azul.
El resto de las entradas para la Lepra
El día lunes comenzó la venta de entradas en el Bautista Gargantini para los hinchas de la Lepra. El proceso por el cual socios y no socios obtuvieron sus tickets fue caótico por momentos, pero luego de algunas horas se normalizó y los fanáticos podrán estar en Córdoba. Este martes, la venta continúa en la boletería de Avenida Las Tipas, donde se comercializarán 300 entradas populares.