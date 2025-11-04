"Cierro esta etapa": el inesperado comunicado de un piloto del Turismo Carretera

Según informó mediante un comunicado en sus redes sociales, habrá un fuerte cambio de rumbo al finalizar la temporada 2025.

Una noticia inesperada sorprendió en las últimas horas al mundo del Turismo Carretera, luego de la fecha disputada en el autódromo de Paraná. José Manuel Urcera anunció oficialmente que, al término de la temporada 2025, pondrá fin a su vínculo con el equipo de Juan Pablo Gianini (JPG Racing).

A través de un comunicado en sus redes sociales, el piloto expresó: “Buenas tardes, quería compartir con todos ustedes que una vez terminada la temporada 2025 de Turismo Carretera, daremos por finalizado nuestro vínculo deportivo con Juampi Gianini y su equipo JPG Racing. Fue un proyecto que mantuvimos con enorme entusiasmo, representando a Omnicraft y Motorcraft, marcas de Ford Motor Company, de la mano de Pablo López. Trabajamos junto a un grupo humano y técnico de gran profesionalismo".

Luego, Urcera amplió su mensaje con palabras de gratitud: “Agradezco enormemente a Juan Pablo Gianini, a todo el equipo JPG Racing (Fabián, Agustín, Ignacio, Mario, Miguel, Juanse, Rodolfo, Guillermo, Gonzalo, Eduardo, Nelson, Julián, Ignacio), y a Ford Argentina por la confianza, el compromiso y el respeto de este tiempo compartido. A su vez agradecer al staff técnico que nos acompañó durante este año: Gustavo Pernuzzi, Luciano Monti y Gustavo Aznarez".

"Cierro esta etapa" El piloto completó su comunicado destacando el aprendizaje que deja esta etapa y anticipando que ya piensa en su futuro dentro de la categoría: "Cierro esta etapa de mucho aprendizaje y ya con la cabeza puesta en mis próximos pasos. Gracias a los sponsors, a mi grupo de trabajo y especialmente a todos ustedes por acompañarme".

comunicado manu urcera El comunicado de Urcera y su despedida del JPG Racing. Instagram El paso de Manu Urcera por el JPG Racing y sus resultados en 2025 Urcera se incorporó al equipo de Gianini al inicio de la actual temporada. Desde entonces, su mejor resultado fue el cuarto puesto obtenido en la primera fecha, disputada en Viedma. Estos fueron sus resultados en lo que va del calendario 2025 del Turismo Carretera: