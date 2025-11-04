¡Insólito! Paulo Dybala se volvió a lesionar pateando un penal: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Paulo Dybala sufrió una molestia en el bíceps femoral y se perderá los próximos compromisos de la Roma.

Paulo Dybala volvió a encender las alarmas en la Roma. El delantero argentino sufrió una lesión muscular de grado medio en el bíceps femoral izquierdo y estará fuera de las canchas durante al menos tres semanas.

El cordobés sintió la molestia inmediatamente después de fallar un penal y fue reemplazado con visibles gestos de dolor en el último encuentro del equipo romano. Los estudios confirmaron el diagnóstico y establecieron un período de recuperación que lo dejará fuera hasta después del próximo parate internacional.

Paulo Dybala se desgarró tras fallar un penal Paulo Dybala se desgarró tras fallar un penal Un duro golpe para la Roma La noticia llega en un tramo decisivo de la temporada. La Roma atraviesa una etapa irregular y la ausencia de su figura complica los planes de continuidad futbolística. Aunque existe la posibilidad de que reaparezca para el duelo ante Cremonese, en el cuerpo técnico consideran más prudente esperar su regreso en la Europa League frente a Midtjylland.

El foco, sin embargo, está puesto en un objetivo mayor: que Dybala llegue en condiciones para disputar el clásico del 30 de noviembre contra Napoli, uno de los encuentros más importantes del calendario romano.

El antecedente de Paulo Dybala que preocupa El historial reciente del argentino genera preocupación. Dybala ya había padecido una lesión similar en octubre de 2022, cuando se retiró del campo tras convertir un penal, una situación que incluso puso en duda su participación en el Mundial de Qatar.