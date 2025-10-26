Con un gol de Paulo Dybala, la Roma venció 1-0 a Sassuolo y alcanza al Napoli en la punta

Por la fecha 8, la Roma se impuso por la mínima sobre el Sassuolo gracias al tanto de Paulo Dybala al minuto 16 del primer tiempo.

Paulo Dybala fue determinante para darle el triunfo la Roma este domingo como visitante ante el Sassuolo por 1-0, marcando el único gol de la tarde y permitiéndole a su equipo alcanzar en puntos al Napoli como líder de la Serie A.

La Loba de Gian Piero Gasperini no renuncia al liderato. Mantiene el pulso al elenco del sur italiano, vigente campeón, con 18 puntos en 8 partidos. Con la Joya en el campo, todo es más fácil. Sea quien sea el entrenador giallorosso, le confía al cordobés las llaves del equipo para liderar desde el verde césped. Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri... y ahora el propio "Gasp".

El gol de Paulo Dybala para el triunfo de la Roma El gol de Paulo Dybala para el triunfo de la Roma Y ante la falta de gol del combinado capitalino, que no encuentra en Dovbyk ni en Ferguson un nueve de garantías regular, Dybala se vistió de ariete para, en el minuto 16, encaminar otra victoria por la mínima. Solo ante el Verona, en un 2-0, la diferencia no fue solo de un gol.

Le basta a esta Roma con eso, por el momento. Con una jugada buena entre Ndicka, Cristante y el campeón del mundo. Robó alto el central costamarfileño, Cristante tiró el desmarque y el argentino le puso el balón al espacio. Definió el centrocampista italiano, pero paró Muric. El rechace quedó muerto en el área y Paulo no perdonó.

Fue su segundo gol consecutivo después del transformado desde los once metros en Europa League ante el Victoria Pilsen.