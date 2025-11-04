Video: el gol de Julián Álvarez con asistencia de Giuliano Simeone para el triunfo del Atlético en Champions
El Atlético de Madrid venció 3-1 a Union Saint-Gilloise. Julián Álvarez abrió el marcador a los 39 minutos tras una gran jugada de Giuliano Simeone.
Tras la goleada 4-0 que sufrió ante Arsenal dos semanas atrás, Atlético de Madrid necesitaba ganar sí o sí este martes frente al Union Saint-Gilloise para repuntar en la Champions League. Al combinado rojiblanco le costó más de la cuenta, pero consiguió quedarse con el triunfo, para el que Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron piezas clave.
El Colchonero, pese a ser superior al rival y tener más y mejores oportunidades, no lograba romper con el cero y los nervios comenzaban a apoderarse del equipo. Pero poco antes del descanso, a los 39 minutos, finalmente pudo abrir el marcador gracias a una fenomenal conexión argentina.
Te Podría Interesar
El gol de Julián Álvarez con asistencia de Giuliano Simeone
El menor de los hijos varones del Cholo se hizo con la pelota apenas por delante de mitad de cancha y avanzó con una gran velocidad, como una locomotora, hasta meterse en el área rival. Allí asistió a la Araña, que llegaba sin marca y, antes de que los defensores se agazaparan sobre él, definió de derecha y marcó el 1-0.
Fue el noveno gol para Julián Álvarez en lo que va de la temporada, en la que nuevamente está siendo el jugador más peligroso y determinante del Atleti en todas las competencias. En cuanto a Giuliano Simeone, cada partido se consolida más como una de las piezas más desequilibrantes del plantel y con la de hoy ya acumula 5 asistencias en la corriente campaña.
El elenco español ampliaría la ventaja a los 72' a través Conor Gallagher, pero los de Bélgica le agregarían una cuota de suspenso y descontarían a los 80' en los pies de Ross Sykes. Sin embargo, el cuadro de Madrid terminaría confirmando su triunfo por 3-1 con un tanto agónico de Marcos Llorente en tiempo agregado.