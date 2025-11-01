Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid goleó 3-0 al Sevilla de Almeyda

Con goles de Julián Álvarez, Almada y Griezmann, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone aplastó al elenco andaluz y se prende en la Liga de España.

El Atlético de Madrid volvió a hacer valer su fortaleza en el Metropolitano y consiguió una victoria clave por 3-0 ante el Sevilla, en un partido que se destrabó recién en la segunda mitad. Con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann, el “Colchonero” llegó a la cuarta posición de la tabla, en puestos de Champions League.

Tras un primer tiempo sin demasiada claridad y con el conjunto de Matías Almeyda muy ordenado en defensa, el equipo de Diego “Cholo” Simeone supo esperar su momento y aprovechó los errores de su rival.

Atlético de Madrid goleó 3-0 al Sevilla con presencia argentina En el complemento, el quiebre definitivo llegó tras la revisión del VAR: una dura entrada de Nianzou sobre José María Giménez derivó en un penal que Álvarez cambió por gol. Con la ventaja a favor, Simeone movió el banco y encontró respuestas inmediatas: Almada ingresó para darle frescura al ataque y, pocos minutos después, marcó el 2-0 tras una jugada forzada por Giuliano Simeone en la presión.

¡JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN! ¡GRAN DEFINICIÓN DE ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DEL ATLETI SOBRE SEVILLA!



¡CONEXIÓN ARGENTINA Y GOL DE ALMADA! ¡GRAN RECUPERACIÓN DE GIULIANO SIMEONE Y 2-0 EL ATLETI SOBRE SEVILLA!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FU8YhYtE1k — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 En el cierre, con el conjunto andaluz completamente desarmado, apareció Griezmann para sentenciar el partido con un remate cruzado que selló el 3-0 definitivo en el minuto 45.

¡FALTABA EL DE ANTOINE! Gran definición de Griezmann para que Atlético de Madrid pase a golear al Sevilla



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/le8Rvm1Yq9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 Con este resultado, Atlético de Madrid llega a 22 unidades, colocándose en la cuarta posición, mientras que el Sevilla quedó en la mitad de tabla con 13 unidades.