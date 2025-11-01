Franco Mastantuono jugó los 90 minutos en la goleada del Real Madrid por 4-0 sobre el Valencia

Con un doblete de Mbappé, uno de Bellingham y otro de Carreras, el Real Madrid aplastó al conjunto Ché y sigue en lo más alto de la Liga de España.

Con Mastantuono de titular, el Real Madrid goleó 4-0 al Valencia gracias al doblete de Mbappé, el tanto de Bellingham y otro de Carreras. Foto: EFE

Real Madrid no afloja. El conjunto blanco goleó 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu y se mantiene firme en la punta de La Liga de España. Con dos tantos de Kylian Mbappé, uno de Jude Bellingham y otro de Álvaro Carreras, el equipo de Carlo Ancelotti llegó a 30 puntos y se escapa en la cima, sacándole siete al Villarreal, mientras espera lo que haga el Barcelona.

El partido fue un monólogo del Merengue. Desde el arranque, el Madrid impuso condiciones ante un Valencia que sufrió la diferencia de jerarquía. Mbappé abrió el marcador desde el punto penal y minutos después amplió con una volea impecable. Antes del entretiempo, Bellingham clavó un bombazo para el 3-0 que liquidó el partido.

En el complemento, el Madrid bajó la intensidad pero siguió dominando. Franco Mastantuono, titular como extremo derecho, completó por primera vez los 90 minutos desde su llegada al club. Mostró movilidad, pidió la pelota y se entendió bien con Valverde, que jugó de lateral derecho. Cada vez que se acercaba a ejecutar un córner, el público del Bernabéu lo ovacionaba.

El 4-0 llegó sobre el cierre con un gran remate de Álvaro Carreras, que se colgó del ángulo para cerrar una noche perfecta. Fue otro triunfo sólido del líder, que atraviesa un gran momento en todas las competencias.