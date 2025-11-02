La araña que pica: Julián Álvarez ya marcó más goles con el Atlético que con el Manchester City

El dato más llamativo es que el argentino logró esa cifra con 1.000 minutos y 33 partidos menos que en su paso por el club inglés. En total, suma 70 encuentros y 5.006 minutos con el Atlético, además de 12 asistencias, lo que equivale a 49 participaciones directas en goles desde su llegada a Madrid.

El gol de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

En cambio, durante sus dos temporadas en el Manchester City (2022-2024), disputó 103 partidos y 6.005 minutos, con 36 goles y 17 asistencias, según consigna EFE En términos de eficacia, su rendimiento en el equipo de Simeone es notablemente superior.

A Álvarez todavía le queda un objetivo pendiente: alcanzar su producción goleadora en River Plate, donde convirtió 54 tantos en 122 partidos entre 2018 y 2022, además de repartir 29 asistencias. Aun así, el atacante cordobés ya se acerca a esos registros en tiempo récord.

Julián Álvarez rompió otro récord en el Atlético de Madrid y superó su marca en el Manchester City.

Los 37 goles del delantero con el Atlético se reparten en dos temporadas:

29 en 2024-25

8 en la actual campaña

Anotó en tres competencias (24 en LaLiga, 8 en la Champions League y 5 en la Copa del Rey) y en 28 partidos distintos. Además, suma un triplete —frente al Rayo Vallecano— y siete dobletes.

Los equipos que más sufrieron sus goles fueron el Rayo Vallecano y el Real Madrid, con cuatro tantos cada uno. Le siguen Valencia y Valladolid (tres), y otros como Barcelona, Sevilla, Betis o Leverkusen, con dos.

julián álvarez2 El delantero argentino atraviesa un momento brillante en el Atlético de Madrid. Instagram @juliaanalvarez

El peso de un goleador decisivo para Simeone

En 17 encuentros, Julián Álvarez abrió el marcador, y en 10 de ellos fue el único goleador del Atlético. Su aporte fue determinante en nueve victorias y tres empates importantes, incluidos el 1-1 con el Real Madrid y el 4-4 frente al Barcelona.

Titular en 60 de los 70 partidos que disputó con el conjunto colchonero, el ex River se transformó en un jugador indispensable dentro del sistema de Diego Simeone.

Al igual que en su primera temporada, Álvarez vuelve a ser el máximo goleador del equipo. Cerró el curso anterior con 29 goles, cinco más que Alexander Sørloth, y en la actual temporada ya suma ocho, superando a Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, que llevan tres cada uno.

Doblete de Julián Álvarez en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid (Créditos: DSports)

Por detrás aparecen Sørloth, Thiago Almada, Marcos Llorente y Robin Le Normand con dos goles, mientras que Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Álex Baena y Nico González completan la lista con uno.