La sugestiva frase del Cholo Simeone sobre la renovación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Yo en los contratos no..."

La sugestiva frase del Cholo Simeone sobre la renovación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez es sin dudas la gran estrella del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El Araña es el máximo goleador del equipo en la liga y también viene mostrando un gran nivel en sus últimos compromisos. Tal es así que ya se lo comenzó a vincular con un posible traspaso al Barcelona a comienzos del 2026.

El delantero de la Selección argentina tiene vínculo contractual con el Colchonero hasta 2030, aunque su excelente rendimiento obliga a la dirigencia a comenzar a tratar el asunto. En ese contexto, quien se refirió al ex River fue el Cholo.

El Cholo Simeone habló sobre la renovación de Julián Álvarez "Yo en los contratos no participo, pero el club sabe qué tiene que gestionar para la mejor del equipo y la institución. A Julián lo veo absolutamente comprometido, el otro día pudo hacer dos goles ante el Arsenal, en las dos únicas veces en las que el equipo se pudo presentar con peligro en campo rival", sentenció en conferencia de prensa.

Julián Álvarez Julián Álvarez la viene rompiendo y su festejo característico haciendo La Araña ya es un clásico en el Wanda Metropolitano. @Atleti Efectivamente, la directiva del conjunto colchonero ya estaría preparando una mejora en el contrato de Julián Álvarez, una de las principales figuras del equipo, lo que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor remunerados de LaLiga. Actualmente, su vínculo con el club se extiende hasta el 30 de junio de 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.