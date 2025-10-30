Julia Mengolini fue contundente a la hora de responderle a la Asociación Argentina de Tenis: "Lo gorilas que deben ser"

La periodista se expresó en las redes sociales, luego de que la Asociación compartiera un comunicado repudiando los dichos de Mengolini sobre el tenis.

Julia Mengolini no se guardó nada y salió con todo contra la Asociación Argentina de Tenis luego de que la entidad emitiera un duro comunicado en respuesta a los comentarios de la periodista sobre quienes practican ese deporte.

El conflicto se desató cuando Mengolini, en su programa de streaming, expresó su visión sobre el tenis y las características que, según ella, suelen tener quienes lo practican. Durante su participación en Segurola y Habana, la periodista analizaba junto a sus compañeros a los deportistas que habían participado en las elecciones legislativas, y se detuvieron especialmente en el caso del extenista Diego Hartfield, recientemente electo diputado nacional por La Libertad Avanza en Misiones.

Julia Mengolini Instagram La comunicadora respondió el comunicado que emitió la Asociación Argentina de Tenis. Captura de pantalla Instagram Juliamengo. "El tenis es un deporte encapsulado. Para poder pegarle bien a la pelota con la raqueta, te tenés que concentrar tanto en eso que no tenés poder simbólico, no tenés capacidad de... apenas conocen las palabras, que son símbolos...", opinó la periodista. "Soy demasiado inteligente para jugar bien al tenis. Para ser profesional, tenés que ser tonto", añadió Julia.

Unas horas después, la Asociación emitió un comunicado por los comentarios de Julia Mengolini. "La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que 'para ser tenista hay que ser tonto', una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público", dice la primera parte del comunicado.

Julia Mengolini Instagram 2 Mengolini también se expresó en Instagram. Captura de pantalla Instagram Juliamengo. Y, la comunicadora, no se quedó callada y se expresó al respecto. En el mismo posteo de la Asociación, Mengolini les respondió: "Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar... quiero decir, como que terminan por confirmar mi hipótesis (que igual era un chiste. Pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)".