Las vacunas que deberán aplicarse los jugadores de la Selección argentina antes del amistoso con Angola

La Selección argentina enfrentará a Angola en Luanda el 14 de noviembre, pero deberá inmunizarse contra varias enfermedades antes de viajar.

Será un duelo con muchas peculiaridades, ya que será el primero que el combinado nacional juegue en África desde 2019 (una victoria 1-0 ante Marruecos) y ante un rival al que enfrentó una sola vez (en 2006, con triunfo por 2-0). Pero, además, requerirá por parte de la delegación albiceleste una preparación especial.

Es que, para poder viajar a suelo africano, los jugadores, cuerpo técnico y demás acompañantes deberán aplicarse una serie de vacunas para generar una inmunización para muchas de las enfermedades típicas de la región, según lo indica el el protocolo sanitario internacional para el ingreso a países de África central.

La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria y, además, se recomienda la inoculación contra la poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y meningitis meningocócica. A su vez, son opcionales las que previenen contra la hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.