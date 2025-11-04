Las vacunas que deberán aplicarse los jugadores de la Selección argentina antes del amistoso con Angola
La Selección argentina enfrentará a Angola en Luanda el 14 de noviembre, pero deberá inmunizarse contra varias enfermedades antes de viajar.
La Selección argentina se prepara para disputar el que será su último partido del 2025. El próximo viernes 14, por la fecha FIFA de noviembre, la Scaloneta jugará un único amistoso (iban a ser dos, pero se cayó uno) contra Angola en la capital del país africano, Luanda.
Será un duelo con muchas peculiaridades, ya que será el primero que el combinado nacional juegue en África desde 2019 (una victoria 1-0 ante Marruecos) y ante un rival al que enfrentó una sola vez (en 2006, con triunfo por 2-0). Pero, además, requerirá por parte de la delegación albiceleste una preparación especial.
Te Podría Interesar
Todas las vacunas que deberá aplicarse la Selección argentina
Es que, para poder viajar a suelo africano, los jugadores, cuerpo técnico y demás acompañantes deberán aplicarse una serie de vacunas para generar una inmunización para muchas de las enfermedades típicas de la región, según lo indica el el protocolo sanitario internacional para el ingreso a países de África central.
La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria y, además, se recomienda la inoculación contra la poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y meningitis meningocócica. A su vez, son opcionales las que previenen contra la hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.
Todos los integrantes de la Selección argentina tendrán que realizar en los próximos días el procedimiento preventivo, con la excepción de Giovanni Lo Celso y Franco Mastantuono, que ya lo hicieron con anticipación, aunque en el caso del joven crack del Real Madrid podría perderse el amistoso por una pubalgia.