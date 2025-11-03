En un partidazo, la Selección argentina le ganó 3-2 a Bélgica y debutó con el pie derecho en el Mundial Sub 17

Desde el comienzo, la Albiceleste aceptó dominar la posesión del balón y los Red Devils esperar algo más replegada, aguardando la oportunidad para jugar balones largos y aprovechar la velocidad de sus físicos futbolistas Ali Camara y Jesse Bisiwu.

Con los atacantes belgas bien vigilados por los laterales Simón Escobar y Santiago Silveira, Argentina comenzó a hilar varias jugadas en tres cuartos de campo con un gran Uriel Ojeda en la mediapunta. En el minuto 36, una acción por banda derecha de Thomas De Martis terminó en las botas de Ramiro Tulián, que remató a la red dentro del área pequeña y colocó el 1-0 para el equipo sudamericano.

¡GOOOL DE ARGENTINA! Tras una gran jugada de Silveira, Tulián capturó el rebote dentro del área y puso el 1 a 0 ante Bélgica. #MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/Li1bFMf9dO

No había amenazado demasiado Bélgica hasta el momento. En el último minuto del añadido de la primera parte, un balón cruzado desde la izquierda que no acertó a despejar Escobar fue aprovechado por Arthur De Kimpe para marcar el empate 1-1.

¡GOOOL DE BÉLGICA! Luego de dos intentos de despejes fallidos, De Kimpe estampó el 1 a 1 ante Argentina sobre el cierre del primer tiempo. #MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/TFVUn1vheD

Casi con el guión calcado al inicio de la segunda parte, Argentina salió dispuesta a ponerse con ventaja, pero no acertó a sacar una pelota suelta y cedió en bandeja el 2-1 (min. 59) al 9 belga Stan Naert. Minutos después, los de Diego Placente perdieron por lesión a Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez.

¡GOOOL DE BÉLGICA! Camará pescó el rebote y asistió a Naert para dar vuelta el partido ante Argentina. #MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/TaNA9JouL6

Facundo Jainikoski puso el 2-2 de la Selección argentina

¡GOOOL DE ARGENTINA!



Jainikoski sentenció un gran contragolpe y puso el 2 a 2 ante Bélgica.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/t1vJzA63D5 — DSPORTS (@DSports) November 3, 2025

Una salida por el flanco diestro argentino culminó con un gran remate de Miguel Jainikoski, que acababa de salir al campo, para situar de nuevo el empate 2-2 (min.68). El tanto espoleó a los argentinos, que solo tres minutos después dieron la vuelta al marcador con un derechazo de Filipe Esquivel, 3-2 (min.71).

Felipe Esquivel dio vuelta el partido y ahora Argentina gana 3-2

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



Esquivel sacó un terrible derechazo y estampó el 3 a 2 ante Bélgica.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/B3Le2MauRh — DSPORTS (@DSports) November 3, 2025

En el caos, el belga Rene Mitongo pudo empatar en el minuto 78, primero, y ya en el tiempo añadido después, pero ninguno de sus remates fue entre los palos de la meta defendida por el madridista Alber Castelau. Así, la Selección argentina comenzó con buen pie su andadura en Qatar, en una primera fase en las que también se medirá a los combinados de Túnez y Fiyi.

Fuente: EFE

