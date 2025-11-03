En un partidazo, la Selección argentina le ganó 3-2 a Bélgica y debutó con el pie derecho en el Mundial Sub 17
Con goles de Tulián, Jainikoski y Esquivel, la Selección argentina de Placente se impuso ante los Red Devils en su debut en el Mundial Sub 17.
La Selección argentina de Diego Placente este lunes debutó con victoria ante Bélgica por 3-2 y sumó sus primeros puntos en el Mundial Sub 17 de fútbol después de una gran remontada en la segunda parta ante uno de los rivales más fuertes del grupo D.
Desde el comienzo, la Albiceleste aceptó dominar la posesión del balón y los Red Devils esperar algo más replegada, aguardando la oportunidad para jugar balones largos y aprovechar la velocidad de sus físicos futbolistas Ali Camara y Jesse Bisiwu.
El golazo de Tulián para el 1-0 de la Selección argentina
Con los atacantes belgas bien vigilados por los laterales Simón Escobar y Santiago Silveira, Argentina comenzó a hilar varias jugadas en tres cuartos de campo con un gran Uriel Ojeda en la mediapunta. En el minuto 36, una acción por banda derecha de Thomas De Martis terminó en las botas de Ramiro Tulián, que remató a la red dentro del área pequeña y colocó el 1-0 para el equipo sudamericano.
Arthur De Kimpe puso el 1-1
No había amenazado demasiado Bélgica hasta el momento. En el último minuto del añadido de la primera parte, un balón cruzado desde la izquierda que no acertó a despejar Escobar fue aprovechado por Arthur De Kimpe para marcar el empate 1-1.
Stan Naert dio vuelta el partido para Bélgica
Casi con el guión calcado al inicio de la segunda parte, Argentina salió dispuesta a ponerse con ventaja, pero no acertó a sacar una pelota suelta y cedió en bandeja el 2-1 (min. 59) al 9 belga Stan Naert. Minutos después, los de Diego Placente perdieron por lesión a Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez.
Facundo Jainikoski puso el 2-2 de la Selección argentina
Una salida por el flanco diestro argentino culminó con un gran remate de Miguel Jainikoski, que acababa de salir al campo, para situar de nuevo el empate 2-2 (min.68). El tanto espoleó a los argentinos, que solo tres minutos después dieron la vuelta al marcador con un derechazo de Filipe Esquivel, 3-2 (min.71).
Felipe Esquivel dio vuelta el partido y ahora Argentina gana 3-2
En el caos, el belga Rene Mitongo pudo empatar en el minuto 78, primero, y ya en el tiempo añadido después, pero ninguno de sus remates fue entre los palos de la meta defendida por el madridista Alber Castelau. Así, la Selección argentina comenzó con buen pie su andadura en Qatar, en una primera fase en las que también se medirá a los combinados de Túnez y Fiyi.
Fuente: EFE
Las estadísticas de Argentina-Bélgica