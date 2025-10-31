Los 2 bombazos que podría tener la lista de la Selección argentina para el amistoso con Angola

Lionel Scaloni está a punto de dar a conocer la nómina de la Selección argentina para la última gira de 2025 y vendría de la mano con algunas sorpresas.

Scaloni piensa en la primera convocatoria de algunos futbolistas para el amistoso con Angola. Foto: @Argentina

La Selección argentina se prepara para afrontar una fecha FIFA atípica, que marcará el cierre del calendario de 2025. No solo por la exótica gira que hará por África para jugar ante Angola, sino también porque ese partido será el único que dispute el combinado de Lionel Scaloni en dicho parate.

A esta hora, la mayor incertidumbre pasa por conocer la lista de convocados que anunciará el DT de la Albiceleste para el encuentro que se jugará el 14 de noviembre en Luanda, la capital del país africano. ¿El motivo? Según reveló el periodista Gastón Edul, el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América evalúa seriamente convocar por primera vez a un par de futbolistas que atraviesan un presente notable.

Las dos sorpresas que evalúa Scaloni para el amistoso de Argentina ante Angola El primer nombre que se encuentra en pleno análisis es el de Joaquín Panichelli, el delantero de 23 años de Racing de Estrasburgo que cada fin de semana es noticia porque no para de marcar goles: lleva 10 gritos en 13 partidos entre la Ligue 1 y la Conference League. Además, en las últimas horas desde España informaron que el goleador argentino está en el radar del Barcelona como posible refuerzo para el próximo mercado de pases.

Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona tras su gran nivel en Francia. Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona tras su gran nivel en Francia. Foto: Sarah Meyssonnier A su vez, Scaloni tiene en mente incluir en la lista a algunos jugadores que disputaron el Mundial Sub 20 con Argentina, que perdió la final contra Marruecos y se quedó en las puertas de bordarse la séptima estrella de la categoría. En ese sentido, el más captó la atención del técnico fue Gianluca Prestianni, el extremo de 19 años de Benfica de Portugal que también corre con chances de ser citado por primera vez a la Mayor.