Mascherano fue contundente sobre el viaje de De Paul a ver a Tini Stoessel en plenos playoffs de la MLS

Rodrigo De Paul volvió a ser tendencia este fin de semana. Luego de la victoria 3-1 del Inter Miami ante Nashville por el primer partido de los octavos de final de la MLS, el mediocampista argentino sorprendió al viajar a Buenos Aires. Allí fue visto en el estreno de Futttura, el recital especial que brindó su pareja, Tini Stoessel.

En conferencia de prensa, Javier Mascherano, entrenador del conjunto de Florida, aclaró los motivos del breve viaje del jugador y evitó cualquier tipo de controversia: “Rodrigo viajó el fin de semana porque nosotros sábado y domingo dimos libre. Tenía que viajar a Argentina por unos temas personales y le dimos ese permiso. El lunes estaba acá entrenando con el resto del equipo”, explicó el excapitán de la Selección argentina.

Qué dijo Javier Mascherano sobre el viaje de Rodrigo de Paul Mascherano también fue claro al marcar límites entre lo deportivo y lo personal. “Yo soy de los entrenadores que cuando dan libre no les preguntan a los jugadores qué tienen que hacer, para eso estás dando libre”, sostuvo.

“Su vida privada es su vida privada. No tengo por qué estar metiéndome en su vida privada. Nosotros sabíamos que él tenía que viajar por unos temas personales que debía resolver en Argentina y aprovechó el fin de semana para hacerlo”, agregó con tono reflexivo.

De Paul, presente en el show de Tini Durante su estadía en Buenos Aires, De Paul fue visto en el sector VIP del recital debut de Futttura, acompañado por Alejandro Stoessel, padre de la artista. Desde allí, recibió una cálida ovación del público, que lo saludó al grito de "¡Dale, campeón!". El exjugador de Racing respondió con gestos de agradecimiento y una gran sonrisa.