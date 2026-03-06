Messi en la Casa Blanca: la broma de Rodrigo De Paul que hizo reír a Trump en pleno Salón Oval

En un video difundido por la Casa Blanca que muestra el detrás de escena de la visita del Inter Miami con Messi, De Paul le hizo un chiste viral a Trump.

La frase de De Paul frente a Trump y Messi que hizo reír a todos y dejó una escena viral en la Casa Blanca.

La visita de Lionel Messi y el plantel de Inter Miami a la Casa Blanca dejó varias imágenes curiosas, pero una de las que más repercusión generó fue una ocurrencia de Rodrigo De Paul que terminó volviéndose viral. El equipo fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto tradicional que se realiza con los campeones de distintas ligas del deporte estadounidense.

El conjunto de Florida llegó a Washington para celebrar la conquista de la MLS Cup 2025, motivo por el cual los jugadores participaron de una ceremonia en la residencia presidencial. Allí, Trump recibió al plantel en el Ala Este y compartió algunos minutos con las figuras del equipo, entre ellas Messi, Luis Suárez, Javier Mascherano y el propio De Paul.

El video difundido por la Casa Blanca que muestra el backstage de la visita de Inter Miami El backstage del Inter Miami de Messi en la Casa Blanca El backstage del Inter Miami de Messi en la Casa Blanca. @WhiteHouse Las imágenes del encuentro recorrieron el mundo, pero al día siguiente la Casa Blanca difundió un video con el detrás de escena del evento. En ese material se pudieron ver los regalos que Inter Miami le entregó al mandatario, como una pelota firmada por los jugadores, un reloj de lujo y una camiseta con el número 47, en referencia al lugar que ocupa Trump en la historia de las presidencias estadounidenses.

En medio de ese recorrido por los distintos espacios de la residencia, se produjo uno de los momentos más comentados. Con Trump sentado en su escritorio del Salón Oval y Messi a su lado, De Paul lanzó una broma señalándose primero a él y luego al capitán argentino: “Number one, number two”, dijo entre risas, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.