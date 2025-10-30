Alejandro Martínez: "Lo veo mejor al Dibu manejando que a mí en el arco"

El arquero de la Selección Argentina de fútbol Emiliano “ Dibu ” Martínez y su hermano Alejandro , piloto profesional de automovilismo, participaron en una campaña donde entrelazan un mensaje claro: el deporte puede unir incluso a quienes recorren caminos distintos.

Los hermanos Martínez comparten un origen marcado por el sacrificio y la constancia. El Dibu creció soñando con defender el arco de la Selección Argentina , un sueño que lo llevó desde Mar del Plata hasta la Premier League y a conquistar el mundo como campeón del Mundial de Qatar 2022. Mientras que Alejandro, encontró su lugar en las pistas. Apasionado por los autos desde chico, se convirtió en piloto y supo destacarse en categorías nacionales.

En diálogo con MDZ , el piloto se mostró emocionado por compartir esta nueva campaña junto a su hermano y entusiasmado por lo que se viene en el futuro. Al ser consultado sobre si, en caso de intercambiar deportes, a cuál de los le iría mejor, Alejandro respondió sin dudar: “Yo creo que él manejando el auto va a estar mejor, el arco es muy grande. No me veo en el arco”.

En cuanto al origen de su pasión por los autos, señaló: “Siempre me gustaron los autos, arrancó de chico. Después tuve la posibilidad de subirme a un circuito. Ahora estoy disfrutando de ese momento que es muy gratificante”.

Por otro lado, habló de su hermano y aseguró que en el corto plazo no piensa en una vuelta al fútbol argentino, ya que “tiene el Mundial por delante y se piensa solo en eso por ahora”.

Por último, manifestó que su hermano es un ejemplo de vida para él. “Sin duda es un ejemplo de vida y hay que seguir siempre a los más grandes y hoy es un grande, así que lo admiro muchísimo”, concluyó.

De qué trata la nueva campaña de los hermanos Martínez

Bplay, el sitio de apuestas deportivas legales, presentó la campaña de 2026 "Vidas cruzadas” protagonizada por los hermanos Martínez. El spot refleja cómo el deporte, más allá de las disciplinas, es un punto de encuentro, de valores compartidos y de responsabilidad.

Dibu y su hermano nueva campaña Bplay

El mensaje de la campaña es que el compromiso, la cabeza y el corazón son el verdadero motor del juego, sea en la cancha o en la pista. Con esta nueva propuesta, Bplay refuerza su identidad como plataforma de entretenimiento nacional con un mensaje central: el juego responsable. La marca viene consolidando su visión de promover el juego como diversión segura y consciente.

“Con esta campaña reforzamos lo que Bplay representa: una marca argentina que entiende cómo vivimos el deporte. No se trata solo de apostar, sino de sentir la emoción en cada jugada, de vivir la pasión con responsabilidad y de conectar con lo que nos hace únicos como país”, señaló Tomás Cortés, CMO de Bplay.