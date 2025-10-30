Black Friday: un supermercado ofrece grandes descuentos este jueves

Regresa el Black Friday a la Argentina y un supermercado ofrece miles de productos con grandes descuentos y facilidades de pago.

Un supermercado muy conocido en Argentinaconfirmó el regreso de su esperado Black Friday, que se realizará desde el jueves 30 de octubre de 2025. Durante el evento, los clientes podrán acceder a más de 35.000 productos con rebajas, promociones especiales y opciones de financiación sin interés.

Se trata de la cadena de supermercados ChangoMâs, junto a su plataforma MâsOnline, que ofrecerán descuentos importantes y facilidades de pago para sus clientes desde este jueves en adelante.

Ofertas destacadas en tecnología y electrodomésticos del Black Friday Entre las categorías más atractivas se destacan los smart TVs, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y teléfonos celulares, con descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés con todos los bancos.

También habrá rebajas del 20% y 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers. En tanto, los productos de jardinería y exterior —como muebles, gazebos, sombrillas y camas elásticas— contarán con hasta un 35% de descuento y la opción de pagar en 9 cuotas sin recargo.

El Black Friday no se limitará a los productos de alto valor. Los consumidores también podrán aprovechar descuentos importantes en artículos de supermercado, incluyendo alimentos, limpieza, perfumería y productos para mascotas.