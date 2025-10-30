Black Friday: un supermercado ofrece grandes descuentos este jueves
Regresa el Black Friday a la Argentina y un supermercado ofrece miles de productos con grandes descuentos y facilidades de pago.
Un supermercado muy conocido en Argentinaconfirmó el regreso de su esperado Black Friday, que se realizará desde el jueves 30 de octubre de 2025. Durante el evento, los clientes podrán acceder a más de 35.000 productos con rebajas, promociones especiales y opciones de financiación sin interés.
Se trata de la cadena de supermercados ChangoMâs, junto a su plataforma MâsOnline, que ofrecerán descuentos importantes y facilidades de pago para sus clientes desde este jueves en adelante.
Te Podría Interesar
Ofertas destacadas en tecnología y electrodomésticos del Black Friday
Entre las categorías más atractivas se destacan los smart TVs, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y teléfonos celulares, con descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés con todos los bancos.
También habrá rebajas del 20% y 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers. En tanto, los productos de jardinería y exterior —como muebles, gazebos, sombrillas y camas elásticas— contarán con hasta un 35% de descuento y la opción de pagar en 9 cuotas sin recargo.
El Black Friday no se limitará a los productos de alto valor. Los consumidores también podrán aprovechar descuentos importantes en artículos de supermercado, incluyendo alimentos, limpieza, perfumería y productos para mascotas.
Algunas de las promociones más destacadas son:
-
2x1 en artículos seleccionados de almacén, limpieza y cuidado personal.
3x2 en productos lácteos.
4x2 en alimentos para mascotas.
70% y 80% de descuento en la segunda unidad en bebidas, frescos y lácteos seleccionados.
Además, los socios del programa MâsClub tendrán beneficios adicionales, como descuentos exclusivos y reintegros del 20% sin tope.
Como parte de la propuesta, la cadena lanzará su tradicional línea de cajas navideñas, con distintas combinaciones de productos para regalar o compartir en las celebraciones de fin de año. Los precios irán desde $8.499 hasta $29.999, según el contenido.
El Black Friday de ChangoMâs y MâsOnline se perfila como una de las principales fechas de descuentos antes de las fiestas, ideal para quienes buscan renovar electrodomésticos, adelantar regalos o aprovechar rebajas en productos de uso cotidiano.