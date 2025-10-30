Se recuperan las temperaturas y tendremos otro fin de semana con tormentas en Argentina

Días atrás en parte del centro del país, las temperaturas no superaron los 12°C, valores casi 10°C más bajos que los esperados para una tarde clásica de fines de octubre. En sectores serranos de Córdoba y San Luis , se registraron nevadas, algo que a esta altura del año suele ser muy poco frecuente.

Por otro lado, Río Gallegos ayer registró 24.6°C de temperatura máxima, valor superado únicamente por las máximas en Puerto Iguazú, con 27°C y por Rivadavia, con 30.5°C en la provincia de Salta.

Estos días amanecieron con bajas temperaturas e incluso heladas en algunos sectores aislados de la región Pampeana. Bahía Blanca fue el punto más frío del país, con algunas décimas de grado bajo cero. Contrariamente, la Patagonia presenta temperaturas en alza, gracias a la presencia de viento norte que aporta aire más cálido de regiones subtropicales.

Para lo que resta de la semana, se prevé un ascenso sostenido de la temperatura sobre el centro y norte de Argentina, recuperándose las temperaturas a los valores normales. Incluso hacia el viernes, las máximas podrían alcanzar los 30°C sobre el oeste y el extremo norte del país.

Mientras tanto, por el ingreso y posterior avance hacia el norte de un frente frío entre jueves y viernes , la Patagonia experimentará un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas con precipitaciones aisladas, tiempo ventoso del sudoeste con ráfagas fuertes, y un nuevo descenso térmico en la región.

Otro fin de semana con tormentas

Ese frente llegará al centro de Argentina al finalizar el viernes, donde interactuará con temperaturas cálidas y una moderada inestabilidad, lo que activará áreas de tormentas aisladas sobre La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires de manera muy puntual y aislada, pero probablemente con mayor generalización e intensidad sobre la región de Cuyo y sectores de la provincia de Córdoba

Nuestras previsiones indican que el domingo la inestabilidad se ampliará a sectores del norte y del este de Argentina, pudiendo presentarse chaparrones o tormentas aisladas en zonas del Litoral y de la provincia de Buenos Aires, para comenzar la semana con tiempo mejorando en casi todo el país.

* Christian Garavaglia, experto de Meteored Argentina,