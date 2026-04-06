Martes bien otoñal: así estará el tiempo a lo largo del día en Mendoza
Después de un fin de semana fresco, el tiempo se recompone y se espera un martes agradable, sin precipitaciones ni alertas.
Después de un fin de semana nublado y fresco, Mendoza se prepara para vivir un martes bien otoñal. Es que el cielo estará despejado, ascenderá la temperatura y no se observan precipitaciones: ideal para disfrutar la tierra del sol y del buen vino.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la máxima sería de 21ºC, aunque el pronóstico local indica que llegaría incluso a los 25ºC en algunas zonas de la provincia.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: leve brisa de viento este en toda la provincia entre las 15 y las 22.
- Nubosidad: cielo despejado en general en todo el llano provincial.
- Alta Montaña: cielo despejado.
Cabe destacar que no se prevén precipitaciones durante la jornada y que no hay alertas a la vista de momento.