Declaran alerta fitosanitaria en la Patagonia por la expansión de la Tucura Sapo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) declaró la emergencia fitosanitaria en tres provincias patagónicas por la presencia y avance de la Tucura Sapo (Bufonacris claraziana). La medida busca contener una plaga que afecta los pastizales naturales y compromete la producción agropecuaria en la región sur del país.

La disposición fue oficializada este martes mediante la Resolución 816/2025, publicada en el Boletín Oficial, y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Según el Senasa, esta acción permitirá reforzar las tareas de control, prevención y vigilancia de una plaga que, en los últimos años, mostró una expansión significativa en toda la estepa patagónica.

La Tucura Sapo es un insecto endémico de la Patagonia que, aunque no representa un riesgo sanitario para las personas ni transmite enfermedades, constituye una seria amenaza para el equilibrio ambiental y la actividad productiva. Su presencia en grandes cantidades puede devastar áreas de pastoreo y afectar directamente la alimentación del ganado.

El organismo nacional explicó que esta especie nativa se alimenta principalmente de forraje y diversas plantas herbáceas. Su proliferación, impulsada por condiciones climáticas favorables, ha incrementado los daños sobre los pastizales naturales , base esencial de la producción agropecuaria regional.

El avance territorial del insecto preocupa especialmente a los pequeños productores y comunidades rurales , que dependen de los campos para su sustento. Las autoridades advierten que si la plaga no es controlada, podría comprometer la disponibilidad de alimento para animales y alterar el equilibrio ecológico del suelo.

Características de la Tucura Sapo

De aspecto similar a una langosta o saltamontes, la Tucura Sapo pertenece al grupo de los acrídidos. Posee un cuerpo robusto, patas posteriores grandes que le permiten dar saltos considerables, y un comportamiento gregario que facilita su expansión en períodos de alta reproducción.

Aunque forma parte de la fauna autóctona, su densidad poblacional debe mantenerse dentro de límites naturales. Por esa razón, las autoridades remarcaron la necesidad de circunscribir su presencia al hábitat original, evitando así su dispersión hacia zonas agrícolas y de pastoreo.

Plan de acción y vigilancia

El Senasa coordinará acciones conjuntas con organismos provinciales, municipios y productores rurales para implementar estrategias de monitoreo y control. Entre las medidas previstas se incluyen:

Identificación y delimitación de zonas afectadas.

Evaluación de ciclos biológicos y condiciones ambientales.

Aplicación de controles biológicos y manejo integrado de plagas.

Campañas informativas para productores y comunidades rurales.

La emergencia permitirá además destinar recursos específicos para reforzar las tareas de campo y mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos focos de infestación.