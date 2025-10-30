Alerta por viento Zonda y tormentas para varias zonas de Mendoza

Después de varios días de calma, Mendoza vuelve a estar bajo alerta por la llegada del viento Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fenómeno se sentirá con fuerza este viernes 31 de octubre en distintos puntos de la provincia, con ráfagas intensas y riesgo de tormentas hacia la noche.

Los departamentos más afectados por el viento Zonda serán Las Heras, Tupungato, Luján de Cuyo, Rivadavia, Tunuyán, San Carlos y Malargüe. Se espera que las ráfagas alcancen velocidades de entre 30 y 45 km/h, con picos que podrían llegar a los 75 km/h. Este fenómeno podría reducir la visibilidad, elevar de manera repentina la temperatura y provocar una fuerte disminución en la humedad del ambiente.

El viento Zonda llegaría entre el mediodía y la tarde, aproximadamente entre las 12 y las 18, según detalló el organismo nacional. En paralelo, el SMN también emitió una alerta por tormentas que afectarán a otros sectores de la provincia, especialmente La Paz, Santa Rosa, Lavalle y San Martín, donde se anticipan lluvias intensas y posible caída de granizo.

Las lluvias llegarían entre las 18:00 y las 00:00, con acumulados que podrían oscilar entre 20 y 40 milímetros, e incluso superarse en forma puntual. Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y precipitaciones en cortos períodos de tiempo.