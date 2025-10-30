Santa Fe: se casaron en la iglesia, se fueron en colectivo a la fiesta y se hicieron virales

Martina y Mariano, una pareja de Santa Fe, se trasladaron en un colectivo para llegar hasta el salón donde se llevó a cabo la fiesta del casamiento.

La pareja dio el sí en la parroquia Nuestra Señora de Belén, ubicada a la vera de la Ruta 1,﻿ y se subió a un colectivo para llegar al salón de fiestas.

El fin de semana, tuvo lugar un casamiento fuera de la común. Una pareja de la ciudad de Santa Fe decidió dar el sí en la parroquia Nuestra Señora de Belén y, tras ello, trasladarse al salón de fiesta, nada más ni nada menos que en colectivo de línea.

Martina y Mariano sellaron su amor en la iglesia ubicada sobre la Ruta 1 y siguieron adelante con la fiesta de una forma muy particular. En vez de trasladarse en un flamante auto de bodas, como se acostumbra, ellos prefirieron ir en colectivos y compartir el viaje con los demás pasajeros.

Los novios filmaron todo su viaje y compartieron el video en las redes sociales, volviéndose virales en cuestión de horas.

Los recién casados salieron a la ruta, de traje y vestido blanco, a esperar un colectivo de la Línea C Verde de Santa Fe, se subieron a la unidad y, tras pagar el boleto, comenzaron a celebrar junto a los pasajeros que estaban presentes.

Pese a lo que muchos usuarios pensaban, la elección del medio de transporte público no estuvo relacionada con una falla en su auto. “El auto estaba impecable, el día anterior llovió y no lo preparamos, así que teníamos la idea de ir con cualquiera. Ese cualquiera fue el colectivo”, explicó la pareja en declaraciones a Cadena 3.