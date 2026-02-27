Gobernadores e intendentes de la UCR confirmaron diferencias internas de cara al 2027

La Unión Cívica Radical ( UCR ) realizó este viernes un cónclave en Santa Fe con más de 300 dirigentes de todo el país, donde se destacaron las presencias de intendentes y gobernadores del partido. Se debatió sobre el gran dilema del espacio en los últimos años: definir cuál será su rumbo de cara a los gobiernos de turno.

Los cinco mandatarios radicales — Maxiliano Pullaro, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo — no logran acordar una hoja de ruta común. Mientras Cornejo y Zdero sostienen acuerdos con el oficialismo, Pullaro, Valdés y Sadir impulsan un armado alejado de la Casa Rosada para evitar que el partido quede atrapado en la polarización.

El encuentro se desarrolló en el Comité Provincial presidido por el santafesino Felipe Michlig. La apertura estuvo a cargo del presidente del partido a nivel nacional, Leonel Chiarella , y del titular del Foro de Intendentes, Ulpiano Suárez. También participaron dirigentes como Pamela Verasay, junto a legisladores, concejales y referentes juveniles.

El anfitrión fue el santafesino Pullaro, quien se mostró con los hermanos Valdés, Gustavo y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Junto a Sadir, son impulsores de Provincias Unidas, un intento de articulación que no logró consolidarse en el escenario polarizado de 2025.

La postura de Alfredo Cornejo

En su mensaje, el mendocino Cornejo volvió a marcar su postura: “Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible”, afirmó, al señalar que la UCR comparte electorado con el presidente Milei. Y agregó: “Representarlos es nuestro objetivo final. Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo, de Alem. Las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores en Argentina”.

Pullaro respondió en el mismo tono conceptual: “El radicalismo es el partido de la libertad, como decía Alfredo, pero también es el partido de la igualdad, no nos olvidemos de eso”. Más adelante advirtió: “No nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei, con muchas cosas a las cuales respaldamos, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y la otra alternativa, por la izquierda o centroizquierda corrupta, que nos ofrece el kirchnerismo. A ese pasado no tenemos que volver nunca”.

“En el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical, porque nosotros somos el radicalismo intransigente de Hipólito Yrigoyen, que no claudicó en la lucha contra el orden conservador; y nosotros somos el radicalismo honesto y austero de Arturo Illia, que se enfrentó a las corporaciones; pero también somos el radicalismo de la democracia de Raúl Alfonsín, que fortaleció las instituciones del 83”, recalcó.

En línea con esa posición, Gustavo Valdés sostuvo que a las provincias las están “acogotando las coparticipaciones” y planteó: “Tenemos que tener vocación frentista y mirar cómo hacemos las mejores alianzas para coronar mejor lo que nosotros creemos”, además de reclamar “no bajar la bandera de la educación pública”.

Chiarella, por su parte, arengó a los intendentes: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”. Y añadió: “Nosotros no vinimos a la Unión Cívica Radical para que las cosas sigan estando como están. Venimos y nos involucramos en cada una de nuestras localidades para cambiar las cosas y somos el radicalismo austero, honesto y con coraje de Arturo Illia, que enfrentó a las corporaciones”.