Con voto pero sin voz: los senadores mendocinos que no hablaron en tres votaciones clave

Mendoza tiene tres senadores nacionales, pero dos de ellos no emitieron discurso alguno en tres votaciones clave que se realizaron en las últimas horas: los cambios a la Ley de Glaciares, la baja en la edad de imputabilidad y la revisión de la reforma laboral.

Se trata de los legisladores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri , que acompañaron las tres medidas en línea con la alianza que el oficialismo provincial mantiene con La Libertad Avanza.

Las sesiones fueron extensas y con debates álgidos y, en los tres casos, impactan directamente en diversos aspectores económicos, sociales y ambientales de Mendoza.

En particular, las modificaciones a la Ley de Glaciares generaron mayor discusión en la provincia que en otras jurisdicciones debito al impulso de la minería en el territorio local y la situación hidrológica en la cordillera.

Quien sí dio un largo discurso en la jornada del jueves fue la senadora Anabel Fernández Sagasti, ya que estuvo a cargo de las alocuciones finales de Unión por la Patria y habló durante treinta minutos.

Ley de Glaciares - Acuerdo Mercosur UE -Senadores (1) Los senadores Rodolfo Suarez y Mariana Juri apoyaron los cambios a la ley de glaciares, la baja de la imputabilidad y la reforma laboral, pero sin opinar. Noticias Argentinas

Las leyes aprobadas en el Senado

Entre este jueves y viernes, se avanzó en la Cámara Alta del Congreso de la Nación con las aprobaciones de los proyectos que modifican el régimen penal juvenil, la ley de glaciares y la reforma laboral.

Con 44 votos a favor de La Libertad Avanza y aliados, 27 en contra de la bancada peronista y 1 abstensión de la cordobesa Alejandra Vigo, el Senado aprobó en general el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entre otros puntos.

La Ley de Glaciares, en tanto, obtuvo sanción inicial. El proyecto modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, con el objetivo de redefinir el alcance de las áreas protegidas.

Por otro lado, la misma cámara discutió este viernes la revisión de la "Ley de Modernización Laboral", luego de los cambios introducidos en Diputados.