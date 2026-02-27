El Gobierno celebró la sanción de la baja de edad de imputabilidad: "Un acto de justicia hacia la sociedad"

Mediante un comunicado publicado en X, el Ejecutivo expresó: “La Oficina del Presidente celebra la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

“ La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad ”, afirmó la gestión libertaria y agregó: “A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto ”.

“El Presidente Javier G. Milei destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”, recalcó la Casa Rosada.

En el final, el oficialismo señaló: ”El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se pronunció adjuntando un video con un resumen de hechos policiales que tuvo a menores como protagonistas : “El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad”.

En tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, posteó: “Celebro la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas”.

“Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que, en la Argentina, el que las hace, las pague”, concluyó.