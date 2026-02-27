Uno por uno, cómo votaron los senadores en el debate por la baja de la edad de imputabilidad
Este viernes 27 de febrero, el Senado convirtió en ley la Reforma Penal Juvenil, que dispone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
Con 44 votos a favor, el Senado aprobó la Reforma Penal Juvenil, que dispone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. En contra solo votaron 27 legisladores, y la única abstención fue la de Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
¿Quiénes votaron a favor de la reforma penal juvenil?
Senadores libertarios:
- Carmen Á. Rivero
- Bartolomé Abdala
- Romina Almeida
- Ivanna Arrascaeta
- Ezequiel Atauche
- Vilma Bedia
- Joaquín Alberto "Bertie" Benegas Lynch
- Patricia Bullrich
- Pablo Cervi
- Agustín Coto
- Enzo Fullone
- Juan Cruz Godoy
- Gonzalo Guzmán Coraita
- Luis Juez
- Nadia Márquez
- Belén Monte De Oca
- Agustín Monteverde
- Bruno Olivera
- María Emilia Orozco
- Juan Carlos Pagotto
- Francisco Paoltroni
Por la UCR:
- Maximiliano Abad
- Flavio Fama
- Eduardo Galaretto
- Mariana Juri
- Daniel Kroneberger
- Carolina Losada
- Silvana Schneider
- Rodolfo Suárez
- Gabriela Valenzuela
- Eduardo Vischi
Del PRO:
- Andrea Cristina
- Martín Goerling
- Victoria Huala
Otros senadores:
- Carlos Arce
- Beatriz Ávila
- José Carambia
- Julieta Corroza
- Carlos Espínola
- Natalia Gadano
- Sandra Mendoza
- Sonia R. Decut
- Flavia Royón
- Edith Terenzi
¿Quiénes votaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad?
- Adán Bahl
- Daniel Bensusán
- Jorge Capitanich
- Lucía Corpacci
- Eduardo De Pedro
- Juliana Di Tullio
- Anabel Fernández Sagasti
- Celeste G. Navarro
- María Teresa González
- Alicia Kirchner
- Marcelo Lewandowski
- Carlos Linares
- Cristina López
- Florencia López
- Juan Manzur
- Ana Marks
- José Mayans
- Elia Esther Moreno
- José Emilio Neder
- Mariano Recalde
- Fernando Rejal
- Fernando Salino
- Martín Soria
- Sergio Uñac
- Gerardo Zamora
- Guillermo Andrada
- Carolina Moisés