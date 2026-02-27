7 horas de discursos y un resultado sentenciado: la trastienda de la baja de edad de imputabilidad en el Senado

En el round final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno volvió a llevarse otro triunfo luego de que el Senado de la Nación aprobara con poca resistencia el Régimen Penal Juvenil , que contiene la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años . Celebraciones en el Ejecutivo, que proclamó un "cambio de época".

La sesión fue maratónica. Para las 11:10, la sesión inició con 40 senadores en sus bancas que anticipaban una situación holgada para el oficialismo, que llegó a la sesión asegurando a propios y a ajenos que todo iba a salir “redondo”.

Sin embargo, eso no significaba que el debate fuera a ser corto. La lista de oradores fue amplia y el debate por el Régimen Penal Juvenil se extendió por más de siete horas.

Por un lado, la tropa libertaria y sus aliados pusieron el foco en llevar la edad de imputabilidad a estándares internacionales, donde priman límites de entre 12 y 14 años de edad.

"Los únicos dos países que tienen 16 años como edad de imputabilidad son Argentina y Cuba. El restó ya zanjó el debate, porque hay mucho dolor de las familias de las víctimas y de las familias que no pueden hacerse cargo de esos chicos”, manifestó el jefe de la bancada del PRO, Martín Goerling.

Ante la mirada de muchas familias de personas asesinadas por menores de edad, los defensores del proyecto también enfatizaron que la ley contempla la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan una educación garantizada y atención acorde de parte de personal especializado para poder reinsertarse en la sociedad.

Régimen Penal Juvenil aprobado El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstensión.

Las críticas de la oposición y el altercado por el minuto de silencio de Patricia Bullrich

Sin embargo, los legisladores del bloque Justicialista que rechazaron la ley argumentaron que el proyecto oficialista no preveía los fondos suficientes para financiar este tipo de medidas, lo cual iba a desembocar en jóvenes detenidos alojados en condiciones inciertas.

"Si tenemos menor actividad económica, menor recaudación, menor financiamiento para provincias y municipios, tendremos menor capacidades estatales para resolver un problemas de instituciones y alojamiento", señaló el senador chaqueño Jorge Capitanich.

Por su parte, el exministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria también dejó en claro la oposición de su bloque a bajar la edad de imputabilidad: “¡15 años de pena máxima a un chiquito a partir de los 14 años! ¿¡A quien se le ocurre!? Condenar a un chico de 14 años, quizás por un delito grave, que va a salir a los 29 ¿¡En serio?!”.

La gran defensora de la postura del Gobierno fue Patricia Bullrich, quien salió al cruce del legislador rionegrino y sentenció: “Matar no puede ser gratis. Ni para un menor de 14 años, ni para una persona mayor”.

Antes de llamar a votación, Patricia Bullrich desató un nuevo altercado con la tropa kirchnerista cuando pidió un minuto de silencio para “todas las víctimas de la delincuencia”.

La bancada opositora, que primero acusó un intento de “show” y discutió la maniobra, finalmente se plegó a la muestra de respeto, aunque agregó algunas dedicatorias como “por Pablo Grillo” y “por Santiago Maldonado”.

Un resultado contundente y la celebración oficialista

Finalmente, con una sólida mayoría de 44 votos, La Libertad Avanza y sus aliados lograron sancionar el Régimen Penal Juvenil junto con todos sus capítulos, sin aceptar ninguno de los pedidos de modificación que acercó el bloque peronista de la mano de Martín Soria.

Del otro lado, la bancada peronista reunió 27 votos en contra y la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo en todas las votaciones. Mientras tanto, desde uno de los palcos del recinto, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, monitoreaban las votaciones con visible satisfacción.

Instantáneamente, el Gobierno se hizo eco de la noticia y celebró por todas las vías la aprobación del proyecto. "Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI", manifestó la Oficina del Presidente.

Y agregó: “La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”.