Sorpresa en el Senado: el proyecto de Régimen Penal Juvenil se postergó al viernes

El proyecto de Régimen Penal Juvenil , que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido finalmente en el Senado el viernes, luego de un sorpresivo cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados.

De esta manera, el expediente se tratará junto al proyecto de reforma laboral, que también viene de ser avalado, con cambios, en la Cámara Baja.

En consecuencia, en la sesión estipulada el jueves en la Cámara Alta, se tratará la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010 , para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

A su vez, se abordará el acuerdo comercial entre la Unión Europa y el Mercosur. Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

La iniciativa, promovida por el Gobierno, busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El oficialismo consiguió previamente el dictamen de comisión, lo que habilita su tratamiento en el recinto de manera inmediata. De convertirse en ley, implicaría cambios sobre la norma vigente (22.278), que rige desde 1980.

Desde La Libertad Avanza (LLA) sostienen que la Argentina se encuentra desfasada respecto de otros países latinoamericanos en materia de edad mínima de responsabilidad penal. Señalan que Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana la fijan en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen en 12. En todos esos casos, explican, el abordaje combina responsabilidad penal con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.

En la fundamentación oficial también se advierte que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en hechos graves. Según esa mirada, esa situación alimenta una sensación de "injusticia" e "impunidad", que el Ministerio de Seguridad —actualmente encabezado por Alejandra Monteoliva y anteriormente por la hoy senadora Patricia Bullrich— busca revertir desde el inicio de la gestión.

El proyecto también apunta a actualizar un régimen sancionado hace más de cuatro décadas, con la intención de establecer “un marco legal moderno” acorde al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, desde LLA sostienen que organizaciones criminales recurren a menores para ejecutar delitos bajo la premisa de que “que no pueden ser procesados”, y aseguran que la reforma pretende desalentar ese mecanismo.