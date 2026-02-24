La ministra Mercedes Rus habló del intento de fuga en Almafuerte y confirmó que va a pasar con los involucrados

En conferencia de prensa, la ministra dio detalles del operativo en el pabellón 4 de alta peligrosidad, donde se secuestraron además armas, municiones y teléfonos celulares. "En el marco de un procedimiento que todavía continúa, frustramos un intento de fuga muy importante en el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte 1, en Cacheuta, que involucró al menos a siete personas privadas de la libertad , todos delincuentes de alto perfil, condenados a perpetua", confirmó.

Además, relató que los internos ya fueron trasladados a un régimen de aislamiento estricto mientras avanza una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de los penitenciarios.

"Esto comenzó gracias a una alerta externa que fue rápidamente trabajada por el área de inteligencia e investigaciones dentro del Servicio Penitenciario. Se pudieron corroborar los extremos, profundizar en esa alerta y eso llevó a que se montara rápidamente un operativo, que comenzó a las 15.30, en el que se hizo ejercicio de la fuerza con cerca de 70 efectivos entre policías y penitenciarios", relató la ministra. En el lugar trabajó el Grupo Especial de Seguridad (GES), el Cuerpo de Infantería y drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

Sobre el material secuestrado, afirmó que se trata de "un caño de arma calibre 380, municiones, un cargador y siete celulares que están siendo analizados. De ahí vamos a sacar información valiosa". De acuerdo con la investigación, los objetos estaban ocultos en un conducto metálico agregado a la estructura del pabellón y que no formaría parte del diseño original del establecimiento.

Seis de los siete presos sospechados por el plan de fuga en Almafuerte: Omar "Tanga" Gómez y los hermanos Cristian y Jordan Tapia (arriba); José Bustos Silva, Kevin Guerrero y Hugo Arredondo (abajo).

El "mensaje" a los delincuentes

En conferencia, Rus señaló que el operativo es un "mensaje contundente" para las personas privadas de la libertad. "No duden que vamos a poner toda la fuerza que tiene no solo el Sistema Penitenciario, sino también la Policía de Mendoza, para que estos delincuentes estén donde tienen que estar, sobre todo teniendo en cuenta el alto perfil", afirmó la ministra.

En ese marco, la ministra anunció la aplicación de un régimen de aislamiento estricto: "Tengo en mis manos la resolución que ya se dictó ayer, la 226/25, para trasladar a todos estos sujetos a un sistema de aislamiento estricto: 24 horas en celdas individuales, sin contacto personal, por 60 días. Y lo vamos a prorrogar en caso de que tengamos que hacerlo", señaló.

Como resultado del procedimiento, los siete internos fueron trasladados al sector de “Muy Alto Perfil” del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II, donde permanecerán bajo un régimen de mayor control.

Investigación interna

En este marco, la ministra confirmó que se inició una investigación interna dentro del sistema penitenciario para establecer si hubo connivencias. "Se van a seguir haciendo las investigaciones para determinar si hay otras personas privadas de la libertad involucradas. También hay una investigación hacia el interior del Servicio Penitenciario para establecer si hubo alguna connivencia o actuación irregular por parte del personal", admitió.